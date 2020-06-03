Скільки вартують кавуни і дині та літні фрукти у Луцьку





Продавці розповіли журналістам



Кавуни цінять від 15 до 20 грн за кг, дині дещо дорожче – від 35 до 55 грн за кг.



У будній день покупців не так багато, тому продавці, як можуть, рекламують товар.



Хтось прихвалює словесно, хтось придумує оригінальні підписи на картонках: «Херсон супер», «бомбезний», «супер солодкі», «дуже ароматні» (про дині).



Чи не на кожному прилавку є сливи, вартують від 25 до 40 грн за кг, персики – від 60 до 75 грн за кг, інжир – від 120 грн за кг, нектаринки – від 130 грн за кг, виноград – від 110 до 130 грн за кг.



У гіпермаркеті «Там Там» на ягоди та фрукти діють акційні ціни. Так, кавун з Одеси вартує 9.90 грн за кг, диня «Амал Україна» – 35.90 грн за кг, виноград «Кишмиш» – 99.90 грн за кг, персик – 75.90.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На овочевому ринку в Луцьку продають ягоди привезені з Одеси, Херсона і Закарпаття. Вибір дуже великий, також на прилавках є сливи, виноград, персики, нектаринки, інжир.Продавці розповіли журналістам ВСН , що якщо ще в червні та на початку липня купували турецькі, азербайджанські та молдовські кавуни й дині, то зараз у наявності ягоди вирощені в Україні.Кавуни цінять від 15 до 20 грн за кг, дині дещо дорожче – від 35 до 55 грн за кг.У будній день покупців не так багато, тому продавці, як можуть, рекламують товар.Хтось прихвалює словесно, хтось придумує оригінальні підписи на картонках: «Херсон супер», «бомбезний», «супер солодкі», «дуже ароматні» (про дині).Чи не на кожному прилавку є сливи, вартують від 25 до 40 грн за кг, персики – від 60 до 75 грн за кг, інжир – від 120 грн за кг, нектаринки – від 130 грн за кг, виноград – від 110 до 130 грн за кг.У гіпермаркеті «Там Там» на ягоди та фрукти діють акційні ціни. Так, кавун з Одеси вартує 9.90 грн за кг, диня «Амал Україна» – 35.90 грн за кг, виноград «Кишмиш» – 99.90 грн за кг, персик – 75.90.

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