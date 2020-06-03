Скільки вартують кавуни і дині та літні фрукти у Луцьку

Скільки вартують кавуни і дині та літні фрукти у Луцьку
На овочевому ринку в Луцьку продають ягоди привезені з Одеси, Херсона і Закарпаття. Вибір дуже великий, також на прилавках є сливи, виноград, персики, нектаринки, інжир.

Продавці розповіли журналістам ВСН, що якщо ще в червні та на початку липня купували турецькі, азербайджанські та молдовські кавуни й дині, то зараз у наявності ягоди вирощені в Україні.

Кавуни цінять від 15 до 20 грн за кг, дині дещо дорожче – від 35 до 55 грн за кг.

У будній день покупців не так багато, тому продавці, як можуть, рекламують товар.

Хтось прихвалює словесно, хтось придумує оригінальні підписи на картонках: «Херсон супер», «бомбезний», «супер солодкі», «дуже ароматні» (про дині).

Чи не на кожному прилавку є сливи, вартують від 25 до 40 грн за кг, персики – від 60 до 75 грн за кг, інжир – від 120 грн за кг, нектаринки – від 130 грн за кг, виноград – від 110 до 130 грн за кг.

У гіпермаркеті «Там Там» на ягоди та фрукти діють акційні ціни. Так, кавун з Одеси вартує 9.90 грн за кг, диня «Амал Україна» – 35.90 грн за кг, виноград «Кишмиш» – 99.90 грн за кг, персик – 75.90.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: фрукти, ягоди, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної
Сьогодні, 19:18
Скільки вартують кавуни і дині та літні фрукти у Луцьку
Сьогодні, 18:14
МОЗ відсторонило гендиректора «Охматдиту»
Сьогодні, 17:08
Як надовго Україні вистачить людей для ведення війни: Буданов дав відповідь
Сьогодні, 16:18
Працівники ТЦК на Волині вимагали хабаря за зняття з розшуку ухилянтів: як їх покарали
Сьогодні, 15:19
Схожі новини
У розпал літа на ринках Луцька - море фруктів та ягід: які ціни і що купують найбільше У розпал літа на ринках Луцька - море фруктів та ягід: які ціни і що купують найбільше
10 липень, 07:12
Кавун, диня та персики: скільки коштують у Луцьку Кавун, диня та персики: скільки коштують у Луцьку
24 квітень, 23:11
Дорогі фрукти та ягоди в Україні: експерти пояснили, чому ціни «кусаються» Дорогі фрукти та ягоди в Україні: експерти пояснили, чому ціни «кусаються»
03 червень, 2020, 17:45
Скільки коштують ягоди на ринку у місті на Волині Скільки коштують ягоди на ринку у місті на Волині
27 червень, 22:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної
Сьогодні, 19:18
 0
Скільки вартують кавуни і дині та літні фрукти у Луцьку
Сьогодні, 18:14
 0
МОЗ відсторонило гендиректора «Охматдиту»
Сьогодні, 17:08
 0
Як надовго Україні вистачить людей для ведення війни: Буданов дав відповідь
Сьогодні, 16:18
 0
Працівники ТЦК на Волині вимагали хабаря за зняття з розшуку ухилянтів: як їх покарали
Сьогодні, 15:19
 0
Медіа
відео
1/8