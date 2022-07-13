У 2024 році Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T, танки Gepard та іншу військову допомогу





Про це повідомив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, - пише



Бюхнер запевнив, що до кінця 2024 року уряд ФРН спорядить ще дві ЗРК IRIS-T SLM і дві пускові установки IRIS-T SLS; десять зенітних танків Gepard; САУ PzH 2000, Zuzana та RCH 155 у загальній кількості 16 одиниць; бойові дрони; кілька тисяч артилерійських боєприпасів і боєприпасів для бронетехніки, а також ще 30 танків Leopard 1A5.



Окрім цього, наступного року постачання також продовжаться і передбачають передачу понад 20 PzH 2000, Zuzana та RCH 155, 20 БМП Marder, 37 Leopard 1A5, п'ять Gepard, три IRIS-T SLM і стільки ж IRIS-T SLS, а також дві системи ППО Skynex і тисячі боєприпасів.



Зауважимо, раніше уряд Німеччини спростував чутки про те, що фінансова допомога Україні наступного року буде обмежена із внутрішньополітичних міркувань та проблем із федеральним бюджетом, інформує DW.



"Німеччина залишається абсолютно відданою своїй справі, і слова канцлера про те, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно, і що ніхто, особливо російський президент, не може сподіватися, що ми послабимо ці зусилля, залишаються в силі", - заявив Бюхнер.



Відповідну заяву він зробив на тлі повідомлень стосовно того, що у 2025 році допомога Україні з боку Німеччини через проблеми з бюджетом не перевищить вже запланованих на це 4 млрд євро.



Раніше з'явилися повідомлення, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає нових коштів на підтримку України. В опозиції кажуть про замороження фінансової, а відтак і військової підтримки Києва.

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