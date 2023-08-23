У 41-річного волинянина вдома знайшли арсенал зброї та наркотики

У горохівчанина поліцейські виявили та вилучили арсенал зброї та наркотики.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 21 серпня, співробітники кримінальної поліції за оперативною інформацією провели санкціонований обшук у 41-річного жителя Горохова. У підсобному приміщенні на території домоволодіння правоохоронці виявили 5 гранат різного типу, запали до гранат, автомат Калашнікова, понад сотні патронів, калібрів 5,45 мм; 7,62 мм; 12,7 мм.Усе це вилучили та скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Наразі походження зброї встановлюється, триває розслідування.Окрім цього, у волинянина поліцейські виявили речовини, зовні схожі на наркотичні, та внесли відомості до ЄРДР за ст. 309 Кримінального кодексу України.Нагадаємо, учора під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 39-річного жителя Нововолинська поліцейські вилучили два пістолети з ознаками конструктивних змін, набої, чотири предмети, схожі на холодну зброю та піротехнічну гранату.Зауважуємо, що незаконне зберігання зброї та боєприпасів тягне за собою кримінальну відповідальність, однак особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю і боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.