У 41-річного волинянина вдома знайшли арсенал зброї та наркотики

У 41-річного волинянина вдома знайшли арсенал зброї та наркотики
У горохівчанина поліцейські виявили та вилучили арсенал зброї та наркотики.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 21 серпня, співробітники кримінальної поліції за оперативною інформацією провели санкціонований обшук у 41-річного жителя Горохова. У підсобному приміщенні на території домоволодіння правоохоронці виявили 5 гранат різного типу, запали до гранат, автомат Калашнікова, понад сотні патронів, калібрів 5,45 мм; 7,62 мм; 12,7 мм.

Усе це вилучили та скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Наразі походження зброї встановлюється, триває розслідування.

Окрім цього, у волинянина поліцейські виявили речовини, зовні схожі на наркотичні, та внесли відомості до ЄРДР за ст. 309 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, учора під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 39-річного жителя Нововолинська поліцейські вилучили два пістолети з ознаками конструктивних змін, набої, чотири предмети, схожі на холодну зброю та піротехнічну гранату.
У 41-річного волинянина вдома знайшли арсенал зброї та наркотики

Зауважуємо, що незаконне зберігання зброї та боєприпасів тягне за собою кримінальну відповідальність, однак особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю і боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.
У 41-річного волинянина вдома знайшли арсенал зброї та наркотики
У 41-річного волинянина вдома знайшли арсенал зброї та наркотики


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Теги: волинянин, зброя, наркотики
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