Як відзначатимуть День прапора та День Незалежності у Луцьку





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Зокрема, 23 серпня о 9 годині відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України перед приміщенням Луцької міської ради.



24 серпня о 9 годині - офіційні заходи з нагоди Дня Незалежності України на Київському майдані.



О 18 годині на Театральному майдані відбудеться благодійний концерт “Незалежні. Вільні. Нескорені”.



У рамках заходів 23 серпня з 8.50 до 9.15 год. буде обмежено рух транспорту вулицею Богдана Хмельницького від перехрестя з вулицею Кривий Вал до перехрестя з вулицею Сенаторки Левчанівської.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності у Луцькій громаді відбудеться ряд заходів.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Зокрема, 23 серпня о 9 годині відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України перед приміщенням Луцької міської ради.24 серпня о 9 годині - офіційні заходи з нагоди Дня Незалежності України на Київському майдані.О 18 годині на Театральному майдані відбудеться благодійний концерт “Незалежні. Вільні. Нескорені”.У рамках заходів 23 серпня з 8.50 до 9.15 год. буде обмежено рух транспорту вулицею Богдана Хмельницького від перехрестя з вулицею Кривий Вал до перехрестя з вулицею Сенаторки Левчанівської.

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