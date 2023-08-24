Як відзначатимуть День прапора та День Незалежності у Луцьку

Як відзначатимуть День прапора та День Незалежності у Луцьку
З нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності у Луцькій громаді відбудеться ряд заходів.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Зокрема, 23 серпня о 9 годині відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України перед приміщенням Луцької міської ради.

24 серпня о 9 годині - офіційні заходи з нагоди Дня Незалежності України на Київському майдані.

О 18 годині на Театральному майдані відбудеться благодійний концерт “Незалежні. Вільні. Нескорені”.

У рамках заходів 23 серпня з 8.50 до 9.15 год. буде обмежено рух транспорту вулицею Богдана Хмельницького від перехрестя з вулицею Кривий Вал до перехрестя з вулицею Сенаторки Левчанівської.

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Теги: День прапора, День Незалежності, Луцьк
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