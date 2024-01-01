Зниклого безвісти 88-річного волинянина знайшли у лісі мертвим
Сьогодні, 14:32
Тіло мешканця села Заріка Камінь-Каширського району, який вважався зниклим безвісти, виявили без ознак життя.
Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
"Безвісти зниклого 88-річного жителя с.Заріка, який ще 18 серпня пішов до лісу та не повернувся, на жаль, знайшли в лісі без ознак життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 18 серпня о 18:22 до служби 102 надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Заріка Камінь-Каширського району заблукав у лісі чоловік.
Для пошуку людини залучались співробітники поліції, рятувальники з Камінь-Каширщини, співробітники Головного управління ДСНС області з спеціальними безпілотними засобами пошуку людини, кінологічна служба, прикордонники та місцеві мешканці.
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Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
"Безвісти зниклого 88-річного жителя с.Заріка, який ще 18 серпня пішов до лісу та не повернувся, на жаль, знайшли в лісі без ознак життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 18 серпня о 18:22 до служби 102 надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Заріка Камінь-Каширського району заблукав у лісі чоловік.
Для пошуку людини залучались співробітники поліції, рятувальники з Камінь-Каширщини, співробітники Головного управління ДСНС області з спеціальними безпілотними засобами пошуку людини, кінологічна служба, прикордонники та місцеві мешканці.
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