Зниклого безвісти 88-річного волинянина знайшли у лісі мертвим

Тіло мешканця села Заріка Камінь-Каширського району, який вважався зниклим безвісти, виявили без ознак життя.Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції."Безвісти зниклого 88-річного жителя с.Заріка, який ще 18 серпня пішов до лісу та не повернувся, на жаль, знайшли в лісі без ознак життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 18 серпня о 18:22 до служби 102 надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Заріка Камінь-Каширського районуДля пошуку людини залучались співробітники поліції, рятувальники з Камінь-Каширщини, співробітники Головного управління ДСНС області з спеціальними безпілотними засобами пошуку людини, кінологічна служба, прикордонники та місцеві мешканці.