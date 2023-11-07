На Волині 14-річний мотоцикліст в'їхав у стовп

На Волині 14-річний мотоцикліст в'їхав у стовп
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждав неповнолітній мотоцикліст.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 21 серпня, у селі Піща на Любомльщині.

14-річний житель Шацької громади, керуючи мотоциклом Viper, під час здійснення обгону, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст
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