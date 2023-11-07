На Волині 14-річний мотоцикліст в'їхав у стовп
Сьогодні, 15:32
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждав неповнолітній мотоцикліст.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 21 серпня, у селі Піща на Любомльщині.
14-річний житель Шацької громади, керуючи мотоциклом Viper, під час здійснення обгону, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.
Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 21 серпня, у селі Піща на Любомльщині.
14-річний житель Шацької громади, керуючи мотоциклом Viper, під час здійснення обгону, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.
Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощалися з трьома Героями, які загинули за Україну
Сьогодні, 16:01
На Волині 14-річний мотоцикліст в'їхав у стовп
Сьогодні, 15:32
Купив довідку ВЛК в Telegram: у Володимирі судили ухилянта
Сьогодні, 15:00
Зниклого безвісти 88-річного волинянина знайшли у лісі мертвим
Сьогодні, 14:32