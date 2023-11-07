На Волині 14-річний мотоцикліст в'їхав у стовп





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 21 серпня, у селі Піща на Любомльщині.



14-річний житель Шацької громади, керуючи мотоциклом Viper, під час здійснення обгону, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.



Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждав неповнолітній мотоцикліст.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 21 серпня, у селі Піща на Любомльщині.14-річний житель Шацької громади, керуючи мотоциклом Viper, під час здійснення обгону, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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