У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
Сьогодні, 22 серпня, міський голова Ігор Поліщук зустрівся з рідними військовослужбовців, які загинули у боротьбі з російськими окупантам, та вручив державні нагороди. Він висловив співчуття членам сімей загиблих захисників, подякував родинам Героїв за подвиг їхніх чоловіків, батьків, синів, які віддали найцінніше – життя за незалежність України.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

«Дякую вам за гідне виховання ваших синів. Завдяки їм ми сьогодні можемо жити у відносній безпеці, працювати та навчатися. Нехай ці нагороди будуть згадкою про велику жертовність та справжній патріотизм рідних, які віддали свої життя на полі бою в ім'я України. Вічна честь та шана Героям!», - зазначив міський голова Ігор Поліщук.

Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковником Віктором Фальчуком Ігор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно):

солдата Доманова Романа Павловича — нагороду отримав батько Павло Михайлович;

солдата Малесика Анатолія Анатолійовича — нагороду отримала мати Алла Павлівна.

солдата Гнатюка Олександра Вікторовича — нагороду отримав син Устим;

старшого сержанта Козачука Ігоря Олександровича — нагороду отримала дочка Ірина;

головного сержанта Кузьміча Ігоря Олександровича — нагороду отримала дружина Оксана Анатоліївна;

молодшого сержанта Мялковського Миколу Миколайовича - нагороду отримала мати Тетяна Володимирівна;

старшого сержанта Семенюка Валерія Михайловича — нагороду отримала дружина Світлана Дем’янівна;

старшого сержанта Федіна Сергія Костянтиновича — нагороду отримав син Сергій;

старшого сержанта Харитонова Анатолія Геннадійовича — нагороду отримав син Кирило;

солдата Шмигу Руслана Петровича — нагороду отримав син Віталій;

молодшого сержанта Судиму Тимофія Павловича — нагороду отримав батько Павло Євгенович.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено орденом «За мужність» ІІ ступеня (посмертно):

старшого сержанта Орєховського Миколу Романовича — нагороду отримала донька Анна.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно):

солдата Лукашука Геннадія Віталійовича - нагороду отримала дружина Лідія Євгеніївна;
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено медаллю «За військову службу Україні» (посмертно):

солдата Бебка Олександра Миколайовича — нагороду отримала дочка Соломія;

солдата Брайловського Тараса Михайловича — нагороду отримала дружина Тетяна Валентинівна;

старшого солдата Дзіха Ігоря Васильовича — нагороду отримала мати Лідія Йосипівна;

солдата Нидзу Валерія Володимировича — нагороду отримала донька Юлія;

солдата Собуцького Руслана Петровича — нагороду отримала дружина Ірина Павлівна.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
Сьогодні, 16:38
У Луцьку попрощалися з трьома Героями, які загинули за Україну
Сьогодні, 16:01
На Волині 14-річний мотоцикліст в'їхав у стовп
Сьогодні, 15:32
Купив довідку ВЛК в Telegram: у Володимирі судили ухилянта
Сьогодні, 15:00
Зниклого безвісти 88-річного волинянина знайшли у лісі мертвим
Сьогодні, 14:32
Схожі новини
У Луцьку попрощалися з трьома Героями, які загинули за Україну У Луцьку попрощалися з трьома Героями, які загинули за Україну
Сьогодні, 16:01
У лікарні Києва зупинилося серце Героя з Волині Андрія Носковича У лікарні Києва зупинилося серце Героя з Волині Андрія Носковича
Сьогодні, 10:30
На Волинь назавжди повертається Герой Богдан Савчук На Волинь назавжди повертається Герой Богдан Савчук
21 серпень, 14:49
Загинув на полі бою у Курській області: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Озюком Загинув на полі бою у Курській області: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Озюком
21 серпень, 11:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
Сьогодні, 16:38
 0
У Луцьку попрощалися з трьома Героями, які загинули за Україну
Сьогодні, 16:01
 0
На Волині 14-річний мотоцикліст в'їхав у стовп
Сьогодні, 15:32
 0
Купив довідку ВЛК в Telegram: у Володимирі судили ухилянта
Сьогодні, 15:00
 0
Зниклого безвісти 88-річного волинянина знайшли у лісі мертвим
Сьогодні, 14:32
 0
Медіа
відео
1/8