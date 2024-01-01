У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

Сьогодні, 22 серпня, міський головазустрівся з рідними військовослужбовців, які загинули у боротьбі з російськими окупантам, та вручив державні нагороди. Він висловив співчуття членам сімей загиблих захисників, подякував родинам Героїв за подвиг їхніх чоловіків, батьків, синів, які віддали найцінніше – життя за незалежність України.Про це повідомили у Луцькій міській раді.«Дякую вам за гідне виховання ваших синів. Завдяки їм ми сьогодні можемо жити у відносній безпеці, працювати та навчатися. Нехай ці нагороди будуть згадкою про велику жертовність та справжній патріотизм рідних, які віддали свої життя на полі бою в ім'я України. Вічна честь та шана Героям!», - зазначив міський голова Ігор Поліщук.Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковникомІгор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно):За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено орденом «За мужність» ІІ ступеня (посмертно):За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено медаллю «За військову службу Україні» (посмертно):