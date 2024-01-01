У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
Сьогодні, 16:38
Сьогодні, 22 серпня, міський голова Ігор Поліщук зустрівся з рідними військовослужбовців, які загинули у боротьбі з російськими окупантам, та вручив державні нагороди. Він висловив співчуття членам сімей загиблих захисників, подякував родинам Героїв за подвиг їхніх чоловіків, батьків, синів, які віддали найцінніше – життя за незалежність України.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
«Дякую вам за гідне виховання ваших синів. Завдяки їм ми сьогодні можемо жити у відносній безпеці, працювати та навчатися. Нехай ці нагороди будуть згадкою про велику жертовність та справжній патріотизм рідних, які віддали свої життя на полі бою в ім'я України. Вічна честь та шана Героям!», - зазначив міський голова Ігор Поліщук.
Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковником Віктором Фальчуком Ігор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно):
солдата Доманова Романа Павловича — нагороду отримав батько Павло Михайлович;
солдата Малесика Анатолія Анатолійовича — нагороду отримала мати Алла Павлівна.
солдата Гнатюка Олександра Вікторовича — нагороду отримав син Устим;
старшого сержанта Козачука Ігоря Олександровича — нагороду отримала дочка Ірина;
головного сержанта Кузьміча Ігоря Олександровича — нагороду отримала дружина Оксана Анатоліївна;
молодшого сержанта Мялковського Миколу Миколайовича - нагороду отримала мати Тетяна Володимирівна;
старшого сержанта Семенюка Валерія Михайловича — нагороду отримала дружина Світлана Дем’янівна;
старшого сержанта Федіна Сергія Костянтиновича — нагороду отримав син Сергій;
старшого сержанта Харитонова Анатолія Геннадійовича — нагороду отримав син Кирило;
солдата Шмигу Руслана Петровича — нагороду отримав син Віталій;
молодшого сержанта Судиму Тимофія Павловича — нагороду отримав батько Павло Євгенович.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено орденом «За мужність» ІІ ступеня (посмертно):
старшого сержанта Орєховського Миколу Романовича — нагороду отримала донька Анна.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно):
солдата Лукашука Геннадія Віталійовича - нагороду отримала дружина Лідія Євгеніївна;
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено медаллю «За військову службу Україні» (посмертно):
солдата Бебка Олександра Миколайовича — нагороду отримала дочка Соломія;
солдата Брайловського Тараса Михайловича — нагороду отримала дружина Тетяна Валентинівна;
старшого солдата Дзіха Ігоря Васильовича — нагороду отримала мати Лідія Йосипівна;
солдата Нидзу Валерія Володимировича — нагороду отримала донька Юлія;
солдата Собуцького Руслана Петровича — нагороду отримала дружина Ірина Павлівна.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
«Дякую вам за гідне виховання ваших синів. Завдяки їм ми сьогодні можемо жити у відносній безпеці, працювати та навчатися. Нехай ці нагороди будуть згадкою про велику жертовність та справжній патріотизм рідних, які віддали свої життя на полі бою в ім'я України. Вічна честь та шана Героям!», - зазначив міський голова Ігор Поліщук.
Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковником Віктором Фальчуком Ігор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно):
солдата Доманова Романа Павловича — нагороду отримав батько Павло Михайлович;
солдата Малесика Анатолія Анатолійовича — нагороду отримала мати Алла Павлівна.
солдата Гнатюка Олександра Вікторовича — нагороду отримав син Устим;
старшого сержанта Козачука Ігоря Олександровича — нагороду отримала дочка Ірина;
головного сержанта Кузьміча Ігоря Олександровича — нагороду отримала дружина Оксана Анатоліївна;
молодшого сержанта Мялковського Миколу Миколайовича - нагороду отримала мати Тетяна Володимирівна;
старшого сержанта Семенюка Валерія Михайловича — нагороду отримала дружина Світлана Дем’янівна;
старшого сержанта Федіна Сергія Костянтиновича — нагороду отримав син Сергій;
старшого сержанта Харитонова Анатолія Геннадійовича — нагороду отримав син Кирило;
солдата Шмигу Руслана Петровича — нагороду отримав син Віталій;
молодшого сержанта Судиму Тимофія Павловича — нагороду отримав батько Павло Євгенович.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено орденом «За мужність» ІІ ступеня (посмертно):
старшого сержанта Орєховського Миколу Романовича — нагороду отримала донька Анна.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно):
солдата Лукашука Геннадія Віталійовича - нагороду отримала дружина Лідія Євгеніївна;
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено медаллю «За військову службу Україні» (посмертно):
солдата Бебка Олександра Миколайовича — нагороду отримала дочка Соломія;
солдата Брайловського Тараса Михайловича — нагороду отримала дружина Тетяна Валентинівна;
старшого солдата Дзіха Ігоря Васильовича — нагороду отримала мати Лідія Йосипівна;
солдата Нидзу Валерія Володимировича — нагороду отримала донька Юлія;
солдата Собуцького Руслана Петровича — нагороду отримала дружина Ірина Павлівна.
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