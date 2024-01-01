Волинські лікарі спільно з канадськими колегами відновлюють понівечені обличчя воїнів

Волинські лікарі спільно з канадськими колегами відновлюють понівечені обличчя воїнів
У Волинській обласній клінічній лікарні спільно з канадськими хірургами відновлюють обличчя пораненим воїнам.

За 4 дні провели 18 складних операцій, - повідомляє ВСН, посилаючись на речника медзакладу Андрія Гнатюка.

Серед пацієнтів - 27-річний Валентин Ковальов із Володимира, який отримав серйозні поранення під час боїв у Павлівці на Донеччині. Його обличчя потребує кілька етапів реконструкції, зараз хлопець готується до першої операції.

Ще один пацієнт - 38-річний Роман Іллічов із Рівненщини. Внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої під Бахмутом у лютому 2023 року, він втратив губу, верхню щелепу та ніс. Хірурги разом відновлюють його обличчя. Це вже п'ята операція на обличчі в Романа.


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Теги: Волинь, війна, медицина, воїни
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