Волинські лікарі спільно з канадськими колегами відновлюють понівечені обличчя воїнів
08 жовтень, 23:19
У Волинській обласній клінічній лікарні спільно з канадськими хірургами відновлюють обличчя пораненим воїнам.
За 4 дні провели 18 складних операцій, - повідомляє ВСН, посилаючись на речника медзакладу Андрія Гнатюка.
Серед пацієнтів - 27-річний Валентин Ковальов із Володимира, який отримав серйозні поранення під час боїв у Павлівці на Донеччині. Його обличчя потребує кілька етапів реконструкції, зараз хлопець готується до першої операції.
Ще один пацієнт - 38-річний Роман Іллічов із Рівненщини. Внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої під Бахмутом у лютому 2023 року, він втратив губу, верхню щелепу та ніс. Хірурги разом відновлюють його обличчя. Це вже п'ята операція на обличчі в Романа.
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За 4 дні провели 18 складних операцій, - повідомляє ВСН, посилаючись на речника медзакладу Андрія Гнатюка.
Серед пацієнтів - 27-річний Валентин Ковальов із Володимира, який отримав серйозні поранення під час боїв у Павлівці на Донеччині. Його обличчя потребує кілька етапів реконструкції, зараз хлопець готується до першої операції.
Ще один пацієнт - 38-річний Роман Іллічов із Рівненщини. Внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої під Бахмутом у лютому 2023 року, він втратив губу, верхню щелепу та ніс. Хірурги разом відновлюють його обличчя. Це вже п'ята операція на обличчі в Романа.
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