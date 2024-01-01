Волинські лікарі спільно з канадськими колегами відновлюють понівечені обличчя воїнів





За 4 дні провели 18 складних операцій, - повідомляє Андрія Гнатюка.



Серед пацієнтів - 27-річний Валентин Ковальов із Володимира, який отримав серйозні поранення під час боїв у Павлівці на Донеччині. Його обличчя потребує кілька етапів реконструкції, зараз хлопець готується до першої операції.



Ще один пацієнт - 38-річний Роман Іллічов із Рівненщини. Внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої під Бахмутом у лютому 2023 року, він втратив губу, верхню щелепу та ніс. Хірурги разом відновлюють його обличчя. Це вже п'ята операція на обличчі в Романа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній клінічній лікарні спільно з канадськими хірургами відновлюють обличчя пораненим воїнам.За 4 дні провели 18 складних операцій, - повідомляє ВСН , посилаючись на речника медзакладуСеред пацієнтів - 27-річнийіз Володимира, який отримав серйозні поранення під час боїв у Павлівці на Донеччині. Його обличчя потребує кілька етапів реконструкції, зараз хлопець готується до першої операції.Ще один пацієнт - 38-річнийіз Рівненщини. Внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої під Бахмутом у лютому 2023 року, він втратив губу, верхню щелепу та ніс. Хірурги разом відновлюють його обличчя. Це вже п'ята операція на обличчі в Романа.

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