Генсек НАТО прогнозує для України «найважчу зиму»

Генсек НАТО прогнозує для України «найважчу зиму»
Україна - на порозі найсуворішої зими від початку повномасштабного вторгнення Росії, бо Москва продовжує атакувати критично важливу енергетичну інфраструктуру країни.

Про це заявив новий генсек НАТО Марк Рютте на прес-конференції, - пише "Кореспондент".

"НАТО має і робитиме більше, щоб допомогти Україні. Чим більше військової підтримки ми надамо, тим швидше закінчиться ця війна", - наголосив посадовець.

За його словами, допомога від країн НАТО є "життєво важливою для того, щоб Україна продовжувала боротьбу".

Він назвав ситуацію на фронті складною для України: хоч ЗСУ утримують частину Курської області Росії, та росіяни продовжують повільно просуватись на Донбасі, однак вказує й на астрономічні втрати російського агресора.

"Наскільки мені відомо, вони щодня втрачають 1000 вбитими та пораненими. Це на додаток до 500 000 вже вбитих і поранених. Але що я побачив за роки з кінця лютого 2022 року, що українці знову і знову показують, що з їхньою хоробрістю та творчим підходом, вони можуть опиратись російським силам. Вони це зробили і будуть робити в майбутньому, але їм потрібна наша допомога і вона потрібна тепер", - підкреслив Рютте.

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Теги: Україна, війна, НАТО, росія
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