Генсек НАТО прогнозує для України «найважчу зиму»





Про це заявив новий генсек НАТО Марк Рютте на прес-конференції, - пише



"НАТО має і робитиме більше, щоб допомогти Україні. Чим більше військової підтримки ми надамо, тим швидше закінчиться ця війна", - наголосив посадовець.



За його словами, допомога від країн НАТО є "життєво важливою для того, щоб Україна продовжувала боротьбу".



Він назвав ситуацію на фронті складною для України: хоч ЗСУ утримують частину Курської області Росії, та росіяни продовжують повільно просуватись на Донбасі, однак вказує й на астрономічні втрати російського агресора.



"Наскільки мені відомо, вони щодня втрачають 1000 вбитими та пораненими. Це на додаток до 500 000 вже вбитих і поранених. Але що я побачив за роки з кінця лютого 2022 року, що українці знову і знову показують, що з їхньою хоробрістю та творчим підходом, вони можуть опиратись російським силам. Вони це зробили і будуть робити в майбутньому, але їм потрібна наша допомога і вона потрібна тепер", - підкреслив Рютте.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна - на порозі найсуворішої зими від початку повномасштабного вторгнення Росії, бо Москва продовжує атакувати критично важливу енергетичну інфраструктуру країни.Про це заявив новий генсек НАТОна прес-конференції, - пише "Кореспондент". "НАТО має і робитиме більше, щоб допомогти Україні. Чим більше військової підтримки ми надамо, тим швидше закінчиться ця війна", - наголосив посадовець.За його словами, допомога від країн НАТО є "життєво важливою для того, щоб Україна продовжувала боротьбу".Він назвав ситуацію на фронті складною для України: хоч ЗСУ утримують частину Курської області Росії, та росіяни продовжують повільно просуватись на Донбасі, однак вказує й на астрономічні втрати російського агресора."Наскільки мені відомо, вони щодня втрачають 1000 вбитими та пораненими. Це на додаток до 500 000 вже вбитих і поранених. Але що я побачив за роки з кінця лютого 2022 року, що українці знову і знову показують, що з їхньою хоробрістю та творчим підходом, вони можуть опиратись російським силам. Вони це зробили і будуть робити в майбутньому, але їм потрібна наша допомога і вона потрібна тепер", - підкреслив Рютте.

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