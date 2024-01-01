Генсек НАТО прогнозує для України «найважчу зиму»
Сьогодні, 03:41
Україна - на порозі найсуворішої зими від початку повномасштабного вторгнення Росії, бо Москва продовжує атакувати критично важливу енергетичну інфраструктуру країни.
Про це заявив новий генсек НАТО Марк Рютте на прес-конференції, - пише "Кореспондент".
"НАТО має і робитиме більше, щоб допомогти Україні. Чим більше військової підтримки ми надамо, тим швидше закінчиться ця війна", - наголосив посадовець.
За його словами, допомога від країн НАТО є "життєво важливою для того, щоб Україна продовжувала боротьбу".
Він назвав ситуацію на фронті складною для України: хоч ЗСУ утримують частину Курської області Росії, та росіяни продовжують повільно просуватись на Донбасі, однак вказує й на астрономічні втрати російського агресора.
"Наскільки мені відомо, вони щодня втрачають 1000 вбитими та пораненими. Це на додаток до 500 000 вже вбитих і поранених. Але що я побачив за роки з кінця лютого 2022 року, що українці знову і знову показують, що з їхньою хоробрістю та творчим підходом, вони можуть опиратись російським силам. Вони це зробили і будуть робити в майбутньому, але їм потрібна наша допомога і вона потрібна тепер", - підкреслив Рютте.
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Про це заявив новий генсек НАТО Марк Рютте на прес-конференції, - пише "Кореспондент".
"НАТО має і робитиме більше, щоб допомогти Україні. Чим більше військової підтримки ми надамо, тим швидше закінчиться ця війна", - наголосив посадовець.
За його словами, допомога від країн НАТО є "життєво важливою для того, щоб Україна продовжувала боротьбу".
Він назвав ситуацію на фронті складною для України: хоч ЗСУ утримують частину Курської області Росії, та росіяни продовжують повільно просуватись на Донбасі, однак вказує й на астрономічні втрати російського агресора.
"Наскільки мені відомо, вони щодня втрачають 1000 вбитими та пораненими. Це на додаток до 500 000 вже вбитих і поранених. Але що я побачив за роки з кінця лютого 2022 року, що українці знову і знову показують, що з їхньою хоробрістю та творчим підходом, вони можуть опиратись російським силам. Вони це зробили і будуть робити в майбутньому, але їм потрібна наша допомога і вона потрібна тепер", - підкреслив Рютте.
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