В Центральному парку Луцька зрізають дерева





Про це



КП «Парки та сквери м. Луцька» ріжуть аварійні та сухі дерева в центральному парку.



«Підприємство має ордер на видалення. Згідно з ним, планують зрізати сухостійні ялини», – каже директор підприємства Олександр Михалусь.



Крім того, зрізали дерева (два ясени і два клени) на вул. Глушець. З його слів, комісія визнала їх аварійними.



«Їх треба було зрізати, бо у вересні була ситуація, коли на лінії електропередач попадали гілки», — додав Михалусь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центральному парку Луцька зрізали дерева.Про це пише misto.media.КП «Парки та сквери м. Луцька» ріжуть аварійні та сухі дерева в центральному парку.«Підприємство має ордер на видалення. Згідно з ним, планують зрізати сухостійні ялини», – каже директор підприємстваКрім того, зрізали дерева (два ясени і два клени) на вул. Глушець. З його слів, комісія визнала їх аварійними.«Їх треба було зрізати, бо у вересні була ситуація, коли на лінії електропередач попадали гілки», — додав Михалусь.

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