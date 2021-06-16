В Центральному парку Луцька зрізають дерева
Сьогодні, 21:45
У центральному парку Луцька зрізали дерева.
Про це пише misto.media.
КП «Парки та сквери м. Луцька» ріжуть аварійні та сухі дерева в центральному парку.
«Підприємство має ордер на видалення. Згідно з ним, планують зрізати сухостійні ялини», – каже директор підприємства Олександр Михалусь.
Крім того, зрізали дерева (два ясени і два клени) на вул. Глушець. З його слів, комісія визнала їх аварійними.
«Їх треба було зрізати, бо у вересні була ситуація, коли на лінії електропередач попадали гілки», — додав Михалусь.
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Про це пише misto.media.
КП «Парки та сквери м. Луцька» ріжуть аварійні та сухі дерева в центральному парку.
«Підприємство має ордер на видалення. Згідно з ним, планують зрізати сухостійні ялини», – каже директор підприємства Олександр Михалусь.
Крім того, зрізали дерева (два ясени і два клени) на вул. Глушець. З його слів, комісія визнала їх аварійними.
«Їх треба було зрізати, бо у вересні була ситуація, коли на лінії електропередач попадали гілки», — додав Михалусь.
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