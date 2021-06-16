В Центральному парку Луцька зрізають дерева

В Центральному парку Луцька зрізають дерева
У центральному парку Луцька зрізали дерева.

Про це пише misto.media.

КП «Парки та сквери м. Луцька» ріжуть аварійні та сухі дерева в центральному парку.

«Підприємство має ордер на видалення. Згідно з ним, планують зрізати сухостійні ялини», – каже директор підприємства Олександр Михалусь.

Крім того, зрізали дерева (два ясени і два клени) на вул. Глушець. З його слів, комісія визнала їх аварійними.

«Їх треба було зрізати, бо у вересні була ситуація, коли на лінії електропередач попадали гілки», — додав Михалусь.

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Теги: парки, дерева
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