Таке буває нечасто: 2025 року римо-католики і православні святкуватимуть Великдень разом





Чому римо-католики та православні зазвичай святкують Великдень у різні дні



Дату Великодня вираховують за таким правилом: подія святкується першої неділі після весняного повного місяця, передає

Однак 16 століття римо-католицька церква провела календарну реформу, а православна церква орієнтується на юліанський календар, який був затверджений ще під час I Вселенського Собору.



За юліанським і новоюліанським календарями (останній ми використовуємо після 1 вересня 2023 року) Великдень може припадати на будь-яку дату від 4 квітня до 8 травня. За григоріанським календарем Великдень часто припадає на тиждень раніше (45% випадків). Дати можуть збігатися у 30% випадків. У 20% випадків різниця становить 5 тижнів, і лише в 5% випадків – 4 тижні. Цікаво, що різниці у 2-3 тижні не буває.



Востаннє римо-католики і православні святкували Великдень разом 2017 року (16 квітня). Вперше в цьому десятилітті 2025 року дата знову буде однаковою.



Коли буде Великдень 2025 року у римо-католиків і православних



Великдень і римо-католики, і православні святкуватимуть 20 квітня 2025 року. Знову ця дата збігатиметься 2028 року. Ось в які дати ми святкуватимемо це світле церковне свято:



2026 рік – римо-католики 5 квітня, православні – 12 квітня;

2027 рік – римо-католики 28 березня, православні – 5 травня;

2028 рік – римо-католики і православні 16 квітня;

2029 рік – римо-католики 1 квітня, православні – 8 квітня;

2030 рік – римо-католики 21 квітня, православні – 28 квітня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2025 року весь світ святкуватиме Великдень в один день. Таке буває доволі рідко. Чому дати великого церковного свята часто не співпадають?Дату Великодня вираховують за таким правилом: подія святкується першої неділі після весняного повного місяця, передає ТСН.

Однак 16 століття римо-католицька церква провела календарну реформу, а православна церква орієнтується на юліанський календар, який був затверджений ще під час I Вселенського Собору.За юліанським і новоюліанським календарями (останній ми використовуємо після 1 вересня 2023 року) Великдень може припадати на будь-яку дату від 4 квітня до 8 травня. За григоріанським календарем Великдень часто припадає на тиждень раніше (45% випадків). Дати можуть збігатися у 30% випадків. У 20% випадків різниця становить 5 тижнів, і лише в 5% випадків – 4 тижні. Цікаво, що різниці у 2-3 тижні не буває.Востаннє римо-католики і православні святкували Великдень разом 2017 року (16 квітня). Вперше в цьому десятилітті 2025 року дата знову буде однаковою.Великдень і римо-католики, і православні святкуватимуть 20 квітня 2025 року. Знову ця дата збігатиметься 2028 року. Ось в які дати ми святкуватимемо це світле церковне свято:2026 рік – римо-католики 5 квітня, православні – 12 квітня;2027 рік – римо-католики 28 березня, православні – 5 травня;2028 рік – римо-католики і православні 16 квітня;2029 рік – римо-католики 1 квітня, православні – 8 квітня;2030 рік – римо-католики 21 квітня, православні – 28 квітня.

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