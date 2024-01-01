Таке буває нечасто: 2025 року римо-католики і православні святкуватимуть Великдень разом

Таке буває нечасто: 2025 року римо-католики і православні святкуватимуть Великдень разом
2025 року весь світ святкуватиме Великдень в один день. Таке буває доволі рідко. Чому дати великого церковного свята часто не співпадають?

Чому римо-католики та православні зазвичай святкують Великдень у різні дні

Дату Великодня вираховують за таким правилом: подія святкується першої неділі після весняного повного місяця, передає ТСН.

Однак 16 століття римо-католицька церква провела календарну реформу, а православна церква орієнтується на юліанський календар, який був затверджений ще під час I Вселенського Собору.

За юліанським і новоюліанським календарями (останній ми використовуємо після 1 вересня 2023 року) Великдень може припадати на будь-яку дату від 4 квітня до 8 травня. За григоріанським календарем Великдень часто припадає на тиждень раніше (45% випадків). Дати можуть збігатися у 30% випадків. У 20% випадків різниця становить 5 тижнів, і лише в 5% випадків – 4 тижні. Цікаво, що різниці у 2-3 тижні не буває.

Востаннє римо-католики і православні святкували Великдень разом 2017 року (16 квітня). Вперше в цьому десятилітті 2025 року дата знову буде однаковою.

Коли буде Великдень 2025 року у римо-католиків і православних

Великдень і римо-католики, і православні святкуватимуть 20 квітня 2025 року. Знову ця дата збігатиметься 2028 року. Ось в які дати ми святкуватимемо це світле церковне свято:

2026 рік – римо-католики 5 квітня, православні – 12 квітня;
2027 рік – римо-католики 28 березня, православні – 5 травня;
2028 рік – римо-католики і православні 16 квітня;
2029 рік – римо-католики 1 квітня, православні – 8 квітня;
2030 рік – римо-католики 21 квітня, православні – 28 квітня.


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Теги: дні народження, свята, іменини
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