У Кривому Розі росія вдарила по п'ятиповерхівці
Сьогодні, 10:08
Багатоповерхівка пошкоджена внаслідок російського удару дронами по місту Кривий Ріг вранці 10 жовтня.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
Пізніше він повідомив, що у будинку понівечений дах, а в одному з під'їздів зруйнована сходова клітина.
"З пошкодженої частини дому врятували 6 людей", – повідомив голова ОВА.
Також внаслідок атаки у місті побита газова труба, виникла пожежа.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
Пізніше він повідомив, що у будинку понівечений дах, а в одному з під'їздів зруйнована сходова клітина.
"З пошкодженої частини дому врятували 6 людей", – повідомив голова ОВА.
Також внаслідок атаки у місті побита газова труба, виникла пожежа.
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