У Кривому Розі росія вдарила по п'ятиповерхівці





Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



"Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.



Пізніше він повідомив, що у будинку понівечений дах, а в одному з під'їздів зруйнована сходова клітина.



"З пошкодженої частини дому врятували 6 людей", – повідомив голова ОВА.



Також внаслідок атаки у місті побита газова труба, виникла пожежа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Багатоповерхівка пошкоджена внаслідок російського удару дронами по місту Кривий Ріг вранці 10 жовтня.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.Пізніше він повідомив, що у будинку понівечений дах, а в одному з під'їздів зруйнована сходова клітина."З пошкодженої частини дому врятували 6 людей", – повідомив голова ОВА.Також внаслідок атаки у місті побита газова труба, виникла пожежа.

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