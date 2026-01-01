Овочі за завищеними цінами: майор з Волині наніс мільйонний збиток державі при закупівлі харчів

На Волині недбалість призвела до збитків на понад 1 мільйон гривень при закупівлі харчів для військових. Повідомлено про підозру майору.Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.За даними слідства, 39-річний майор, який очолював продовольчу службу однієї з військових частин на Волині, неналежно виконав покладені на нього обов’язки щодо контролю за організацією закупівлі та постачання продуктів харчування для особового складу.Встановлено, що під час виконання договору Міністерства оборони України щодо забезпечення військової частини продуктами харчування посадовець не здійснив належного контролю за формуванням заявок на їх постачання.У результаті впродовж липня-грудня 2023 року до цих заявок включалися дорожчі несезонні овочі замість передбачених каталогом сезонних аналогів, які мали нижчу вартість.Надалі ця продукція була поставлена та оплачена за завищеними цінами. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків на понад 1,1 млн грн.За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовослужбовцю повідомлено ч. 4 ст. 425 КК України – недбале ставлення військової службової особи до служби, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.Досудове розслідування та оперативний супровід Теруправління ДБР у Львові за матеріалами ДВРК Служба безпеки України.Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.