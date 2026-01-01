У PortCity запрошують дітей на майстер-клас із виготовлення іграшок із фетру
Сьогодні, 08:50
У п'ятницю, 26 червня, в ігровій зоні Figli Migli на третьому поверсі ТРЦ PortCity відбудеться творчий майстер-клас для дітей із виготовлення іграшок із фетру.
На маленьких учасників чекає захопливий творчий процес, під час якого вони зможуть власноруч створити милу жабку, ведмедика або лисичку. Організатори обіцяють цікаве дозвілля, дружню атмосферу та багато позитивних емоцій.
Такі заняття допомагають розвивати фантазію, творчі здібності та дрібну моторику.
Початок майстер-класу – о 15:00.
Місце проведення: ігрова зона Figli Migli, III поверх ТРЦ PortCity.
Організатори запрошують усіх охочих дітей долучитися до творчості та забрати додому власноруч створений маленький шедевр.
Нагадаємо, у п'ятницю, 26 червня, в кінотеатрі Premier City з нагоди прем’єри мультфільму «Посіпаки і Монстряки» відбудеться яскраве дитяче свято.
На маленьких гостей чекають розваги, гарний настрій та святкова атмосфера. Захід розпочнеться о 16:00 на третьому поверсі ТРЦ PortCity.
Не пропустіть нагоду весело провести час усією родиною та першими побачити нову анімаційну історію.
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На маленьких учасників чекає захопливий творчий процес, під час якого вони зможуть власноруч створити милу жабку, ведмедика або лисичку. Організатори обіцяють цікаве дозвілля, дружню атмосферу та багато позитивних емоцій.
Такі заняття допомагають розвивати фантазію, творчі здібності та дрібну моторику.
Початок майстер-класу – о 15:00.
Місце проведення: ігрова зона Figli Migli, III поверх ТРЦ PortCity.
Організатори запрошують усіх охочих дітей долучитися до творчості та забрати додому власноруч створений маленький шедевр.
Нагадаємо, у п'ятницю, 26 червня, в кінотеатрі Premier City з нагоди прем’єри мультфільму «Посіпаки і Монстряки» відбудеться яскраве дитяче свято.
На маленьких гостей чекають розваги, гарний настрій та святкова атмосфера. Захід розпочнеться о 16:00 на третьому поверсі ТРЦ PortCity.
Не пропустіть нагоду весело провести час усією родиною та першими побачити нову анімаційну історію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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