У місті на Волині людей просять не поливати городи водою з крана





Як розповів у коментарі Богдан Сурмик, у певних мікрорайонах міста, зокрема на вулицях Прилісна, Калинова, Шевченка тиск води може падати впродовж дня, проте відновлюється о 1-2 годині ночі.



"Зі слів керівника Ківерцівської дільниці водопостачання, насоси працюють у повному режимі, але в певних районах міста тиск падає, бо люди починають поливати свої ділянки. Зокрема в багатоквартирних будинках на 2-3 поверсі може вже бути низький тиск води", — сказав посадовець.



Жителів Ківерців просять людей раціонально використовувати воду, аби не допустити дефіциту води і забезпечити безперебійне водопостачання мешканців багатоквартирних будинків.



"Років 50-60 тому, коли прокладалися Укрзалізницею мережі, люди прокладали від центральних магістралей собі воду. Якщо центральна водопровідна труба була діаметром 50-100 мм, і на тій трубі прокладали трубу 25-мм. Це теж впливає на ситуацію. Тому з водою з року в рік така ситуація", — додав Богдан Сурмик.



Споживачам Ківерцівської громади рекомендують брати для поливу воду з колодязів, технічну воду чи накопичувати дощову воду.



Довідково: Обслуговує споживачів Ківерцівська дільниця водопостачання, яка перебуває на балансі дільниці водопостачання станції Ківерці відокремленого структурного підрозділу "Львівська дирекція" АТ "Укрзалізниця".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ківерці через посушливий період та високу температуру повітря збільшилося навантаження на систему водопостачання. Споживачів просять не поливати присадибні ділянки з комунальної водопровідної мережі.Як розповів у коментарі Суспільному начальник відділу капітального ремонту, комунального господарства та благоустрою Ківерцівської міської ради, у певних мікрорайонах міста, зокрема на вулицях Прилісна, Калинова, Шевченка тиск води може падати впродовж дня, проте відновлюється о 1-2 годині ночі."Зі слів керівника Ківерцівської дільниці водопостачання, насоси працюють у повному режимі, але в певних районах міста тиск падає, бо люди починають поливати свої ділянки. Зокрема в багатоквартирних будинках на 2-3 поверсі може вже бути низький тиск води", — сказав посадовець.Жителів Ківерців просять людей раціонально використовувати воду, аби не допустити дефіциту води і забезпечити безперебійне водопостачання мешканців багатоквартирних будинків."Років 50-60 тому, коли прокладалися Укрзалізницею мережі, люди прокладали від центральних магістралей собі воду. Якщо центральна водопровідна труба була діаметром 50-100 мм, і на тій трубі прокладали трубу 25-мм. Це теж впливає на ситуацію. Тому з водою з року в рік така ситуація", — додав Богдан Сурмик.Споживачам Ківерцівської громади рекомендують брати для поливу воду з колодязів, технічну воду чи накопичувати дощову воду.Обслуговує споживачів Ківерцівська дільниця водопостачання, яка перебуває на балансі дільниці водопостачання станції Ківерці відокремленого структурного підрозділу "Львівська дирекція" АТ "Укрзалізниця".

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