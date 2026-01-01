Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Олега Москалюка

Москалюка Олега Івановича (07.09.1986 р.н.).



Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



"Під час виконання бойового завдання зник безвісти і понад рік його доля залишалася невідомою. Олег Москалюк — уродженець Запорізької області. З 2022 року разом із сім’єю проживав у Ковелі.

Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року в районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині", - йдеться в повідомленні.



Прощання з бійцем відбудеться у п’ятницю, 26 червня, в храмі Воскресіння Словущеє (вул. Тараса Боровця, 5). Початок служби о 12:00.



Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергова сумна звістка надійшла у Ковельську громаду. Експертиза ДНК підтвердила загибель старшого стрільця-оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А5006, старшого солдата(07.09.1986 р.н.).Про це повідомив Ковельський міський голова"Під час виконання бойового завдання зник безвісти і понад рік його доля залишалася невідомою. Олег Москалюк — уродженець Запорізької області. З 2022 року разом із сім’єю проживав у Ковелі.Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року в районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині", - йдеться в повідомленні.Прощання з бійцем відбудеться у п’ятницю, 26 червня, в храмі Воскресіння Словущеє (вул. Тараса Боровця, 5). Початок служби о 12:00.Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

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