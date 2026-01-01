Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Олега Москалюка

Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Олега Москалюка
Чергова сумна звістка надійшла у Ковельську громаду. Експертиза ДНК підтвердила загибель старшого стрільця-оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А5006, старшого солдата Москалюка Олега Івановича (07.09.1986 р.н.).

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Під час виконання бойового завдання зник безвісти і понад рік його доля залишалася невідомою. Олег Москалюк — уродженець Запорізької області. З 2022 року разом із сім’єю проживав у Ковелі.
Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року в районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Прощання з бійцем відбудеться у п’ятницю, 26 червня, в храмі Воскресіння Словущеє (вул. Тараса Боровця, 5). Початок служби о 12:00.

Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На майданчику Хмельницької АЕС проводять слідчі дії, — «Енергоатом»
Сьогодні, 10:25
Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Олега Москалюка
Сьогодні, 10:00
Як вибрати труби для опалення приватного будинку: основні критерії та поширені помилки
Сьогодні, 09:51
У місті на Волині людей просять не поливати городи водою з крана
Сьогодні, 09:50
Лукашенко чинить опір Кремлю щодо війни проти України, - ISW
Сьогодні, 09:34
Медіа
відео
1/8