На майданчику Хмельницької АЕС проводять слідчі дії, — «Енергоатом»





Про це повідомив «Енергоатом», пише



За інформацією оператора, слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур ХАЕС, проведених у попередні роки.



В «Енергоатомі» запевнили, що забезпечують повне сприяння роботі правоохоронців та надають всю необхідну документацію та інформацію.



«Чинне керівництво товариства послідовно дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні компанією, підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень незалежно від часу їх вчинення», — ідеться у заяві.



Як зазначається, проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі.



Нагадаємо, торік Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило про викриття корупції у сфері енергетики, так званої «справи Міндіча». За даними слідства, ділки систематично отримували «відкати» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.



Після викриття схеми президент Володимир Зеленський оголосив про перезавантаження таких державних підприємств, які працюють у галузі енергетики: «Енергоатом», «Укргідроенерго», Оператор газотранспортної системи України, «Нафтогаз України». Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.



Наглядова рада «Енергоатому» наказала провести внутрішнє розслідування за матеріалами НАБУ, відсторонила декілька працівників та оголосила про внутрішню реорганізацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці навідалися до майданчика Хмельницької АЕС, там тривають слідчі дії.Про це повідомив «Енергоатом», пише Громадське За інформацією оператора, слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур ХАЕС, проведених у попередні роки.В «Енергоатомі» запевнили, що забезпечують повне сприяння роботі правоохоронців та надають всю необхідну документацію та інформацію.«Чинне керівництво товариства послідовно дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні компанією, підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень незалежно від часу їх вчинення», — ідеться у заяві.Як зазначається, проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі.Нагадаємо, торік Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило про викриття корупції у сфері енергетики, так званої «справи Міндіча». За даними слідства, ділки систематично отримували «відкати» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.Після викриття схеми президент Володимир Зеленський оголосив про перезавантаження таких державних підприємств, які працюють у галузі енергетики: «Енергоатом», «Укргідроенерго», Оператор газотранспортної системи України, «Нафтогаз України». Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.Наглядова рада «Енергоатому» наказала провести внутрішнє розслідування за матеріалами НАБУ, відсторонила декілька працівників та оголосила про внутрішню реорганізацію.

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