Україні потрібні нові бригади, щоб гарантовано відбити можливий наступ з Білорусі, - Сирський





Як інформує Олександр Сирський.



За його словами, через неуспіх на основних напрямків фронту ворог прагне розширити зону бойових дій на півночі України. Це може збільшити протяжність активного фронту приблизно на 160 кілометрів.



Оскільки ворог переважає у кількості військових й озброєння тому для відбиття цього можливого наступу та захисту території, Україні необхідно сформувати нові бригади.



"Ворог, до речі, скорегував свої плани й збирається цього року ще створити нові дивізії та п’ять бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано", - сказав Сирський.



Чому потрібні нові бригади



Сирський пояснив, що просте збільшення чисельності існуючих бригад не вирішує проблему розширення фронту.



"Якщо збільшити чисельність бригади, від цього не збільшиться протяжність лінії фронту, на якій вона може застосовуватись", - зазначив він.



За його словами, бригади не можна "розтягнути" на більшу територію, а збільшення їхнього складу лише підвищує стійкість, але не географічну ефективність.



Фронт розширюється вглиб і вшир



Сирський також підкреслив, що сучасна війна характеризується не лише збільшенням довжини лінії фронту, але й зростанням його глибини.



"Коли фронт росте вшир і вглиб, арифметика невблаганна: потрібні нові військові частини", - підсумував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тлі потенційної загрози з боку Білорусі Україні необхідно формувати нові військові бригади для посилення оборони північного напрямку.Як інформує Цензор.НЕТ , про це заявив головнокомандувач Збройних Сил УкраїниЗа його словами, через неуспіх на основних напрямків фронту ворог прагне розширити зону бойових дій на півночі України. Це може збільшити протяжність активного фронту приблизно на 160 кілометрів.Оскільки ворог переважає у кількості військових й озброєння тому для відбиття цього можливого наступу та захисту території, Україні необхідно сформувати нові бригади."Ворог, до речі, скорегував свої плани й збирається цього року ще створити нові дивізії та п’ять бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано", - сказав Сирський.Сирський пояснив, що просте збільшення чисельності існуючих бригад не вирішує проблему розширення фронту."Якщо збільшити чисельність бригади, від цього не збільшиться протяжність лінії фронту, на якій вона може застосовуватись", - зазначив він.За його словами, бригади не можна "розтягнути" на більшу територію, а збільшення їхнього складу лише підвищує стійкість, але не географічну ефективність.Сирський також підкреслив, що сучасна війна характеризується не лише збільшенням довжини лінії фронту, але й зростанням його глибини."Коли фронт росте вшир і вглиб, арифметика невблаганна: потрібні нові військові частини", - підсумував він.

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