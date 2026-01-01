ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу





Про це повідомляє AFFA, пише



Новий турнір відбудеться із 22 по 31 жовтня. Його прийматиме Азербайджан.



"Рада ФІФА схвалила проведення турніру для юнаків і дівчат у віковій категорії до 15 років. Бюро ради ухвалило рішення провести чемпіонат світу та фестиваль ФІФА серед гравців до 15 років 2026 року в Азербайджані. У першому турнірі серед юнаків зможуть взяти участь команди всіх асоціацій-членів ФІФА.



Другий турнір, запланований на 2027 рік, проходитиме виключно серед дівочих команд. Починаючи із 2028 року ФІФА запрошуватиме всі асоціації-члени до участі в двох окремих змаганнях – серед команд юнаків і дівчат до 15 років відповідно", – йдеться у заяві.



У повідомленні немає згадки про Росію окремо. Проте, як повідомляє агентство DPA, формулювання про участь усіх членів ФІФА також стосується і цієї країни.



Це буде перший міжнародний турнір під егідою ФІФА, в якому візьме участь російська збірна. Вона була відсторонена від усіх змагань з початку повномасштабного вторгнення.



Нагадаємо, що напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився в епіцентрі скандалу. Він підписав прапор Росії під час матчу чемпіонату світу, хоча ця символіка є забороненою на турнірі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ФІФА ухвалила рішення допустити до участі у новоствореному юнацькому чемпіонаті світу U-15 із футболу представників усіх членів своєї організації.Про це повідомляє AFFA, пише Українська правда Новий турнір відбудеться із 22 по 31 жовтня. Його прийматиме Азербайджан."Рада ФІФА схвалила проведення турніру для юнаків і дівчат у віковій категорії до 15 років. Бюро ради ухвалило рішення провести чемпіонат світу та фестиваль ФІФА серед гравців до 15 років 2026 року в Азербайджані. У першому турнірі серед юнаків зможуть взяти участь команди всіх асоціацій-членів ФІФА.Другий турнір, запланований на 2027 рік, проходитиме виключно серед дівочих команд. Починаючи із 2028 року ФІФА запрошуватиме всі асоціації-члени до участі в двох окремих змаганнях – серед команд юнаків і дівчат до 15 років відповідно", – йдеться у заяві.У повідомленні немає згадки про Росію окремо. Проте, як повідомляє агентство DPA, формулювання про участь усіх членів ФІФА також стосується і цієї країни.Це буде перший міжнародний турнір під егідою ФІФА, в якому візьме участь російська збірна. Вона була відсторонена від усіх змагань з початку повномасштабного вторгнення.Нагадаємо, що напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився в епіцентрі скандалу. Він підписав прапор Росії під час матчу чемпіонату світу, хоча ця символіка є забороненою на турнірі.

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