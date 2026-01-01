Луцький виш купив робота-гуманоїда за понад мільйон гривень





Про це у четвер, 25 червня, повідомило видання «Наші гроші» з посиланням на дані в системі Prozorro, пише



Як йдеться у повідомленні, виш має придбати робота-гуманоїда Unitree G1 Basic виробництва китайської компанії Hangzhou Yushu Technology, яка працює під брендом Unitree Robotics. Цю модель позиціонують як початкову, яка виконуватиме освітні, наукові та інженерні завдання. Вага робота становить 35 кг, висота – 130 см. Він має 23 варіантів руху (ступені свободи), а кожна рука здатна працювати з навантаженням до 2 кг.



За автономну роботу відповідає акумулятор ємністю щонайменше 9000 мА·год, який забезпечує до двох годин роботи без підзарядки. У комплект постачання входять зарядний пристрій та спеціальна стійка, а гарантійний термін становить вісім місяців. Робот оснащений базовим набором сенсорів, однак не має системи LIDAR (далекомір оптичного діапазону), має камери глибини, динаміків, мікрофонів, приводів пальців, а також модулів Wi-Fi і Bluetooth.



Видання зауважило, що на сайті виробника ціна за таку модель становить 13,5 тис. доларів (близько 606 тис. грн) без врахування податків та доставки. На українському ринку ціни на Basic модель коливаються від 874 тис. грн до 1,29 млн грн.



Зазначимо, Луцький національний технічний університет із 2020 року очолює Ірина Вахович. До слова, інших успішних закупівель роботів-гуманоїдів у Prozorro не вдалося знайти. Проте, як зауважили журналісти, минулого року Луцький НТУ купив робота-собаку Unitree Go2 Air Package від того ж виробника за 100 тис. грн. Окремо університет придбав за 49 тис. грн зарядний пристрій та акумулятор, який не входив у комплектацію.



Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Компанія Гемобуд» зареєстроване у Києві у 2020 році. Засновником та керівником компанії є Геннадій Каніболоцький. Основний вид діяльності – оптова торгівля машинами й устаткуванням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький національний технічний університет 6 червня замовив робота-гуманоїда вартістю 1,26 млн грн. Поставити робота має учасник відкритих торгів ТОВ «Компанія Гемобуд».Про це у четвер, 25 червня, повідомило видання «Наші гроші» з посиланням на дані в системі Prozorro, пише zaxid.net Як йдеться у повідомленні, виш має придбати робота-гуманоїда Unitree G1 Basic виробництва китайської компанії Hangzhou Yushu Technology, яка працює під брендом Unitree Robotics. Цю модель позиціонують як початкову, яка виконуватиме освітні, наукові та інженерні завдання. Вага робота становить 35 кг, висота – 130 см. Він має 23 варіантів руху (ступені свободи), а кожна рука здатна працювати з навантаженням до 2 кг.За автономну роботу відповідає акумулятор ємністю щонайменше 9000 мА·год, який забезпечує до двох годин роботи без підзарядки. У комплект постачання входять зарядний пристрій та спеціальна стійка, а гарантійний термін становить вісім місяців. Робот оснащений базовим набором сенсорів, однак не має системи LIDAR (далекомір оптичного діапазону), має камери глибини, динаміків, мікрофонів, приводів пальців, а також модулів Wi-Fi і Bluetooth.Видання зауважило, що на сайті виробника ціна за таку модель становить 13,5 тис. доларів (близько 606 тис. грн) без врахування податків та доставки. На українському ринку ціни на Basic модель коливаються від 874 тис. грн до 1,29 млн грн.Зазначимо, Луцький національний технічний університет із 2020 року очолює Ірина Вахович. До слова, інших успішних закупівель роботів-гуманоїдів у Prozorro не вдалося знайти. Проте, як зауважили журналісти, минулого року Луцький НТУ купив робота-собаку Unitree Go2 Air Package від того ж виробника за 100 тис. грн. Окремо університет придбав за 49 тис. грн зарядний пристрій та акумулятор, який не входив у комплектацію.Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Компанія Гемобуд» зареєстроване у Києві у 2020 році. Засновником та керівником компанії є Геннадій Каніболоцький. Основний вид діяльності – оптова торгівля машинами й устаткуванням.

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