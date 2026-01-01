Загинув 27-річний пасажир: волинянин 7 років відбуватиме за ґратами

Загинув 27-річний пасажир: волинянин 7 років відбуватиме за ґратами
Винуватець смертельної ДТП на Волині 7 років відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Погодившись із доводами прокурорів Волинської обласної прокуратури, Волинський апеляційний суд залишив в силі вирок суду першої інстанції, яким 27-річного жителя села Лище Луцького району визнано винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, вчиненому в стані алкогольного сп'яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Увечері 25 травня 2024 року нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля «AUDI A5», на вулиці Глушець у Луцьку під час виконання обгону допустив зіткнення із зустрічним транспортним засобом.

В результаті ДТП 27-річний пасажир автомобіля загинув.

Водію призначено покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років.

Вирок набрав законної сили.

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Теги: Волинь, ДТП, покуратура
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