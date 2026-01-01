На Волині виявили незаконну вирубку дерев на 20 мільйонів гривень

На Волині виявили незаконну вирубку дерев на 20 мільйонів гривень
За межами села Любохини Дубечненської сільської ради Ковельського району екологи виявили незаконну порубку дерев.

Про це 25 червня повідомили в Держекоінспекції Волині, пише Суспільне.

Порушення зафіксували на земельній ділянці комунальної власності. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Під час огляду інспектори зафіксували порубку орієнтовно 5 тисяч пнів сосни діаметром від 12 до 45 сантиметрів. Суму завданих навколишньому природному середовищу збитків оцінюють у 20 мільйонів гривень.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження, триває досудове розслідування та встановлюють людей, причетних до правопорушення, зазначили екологи. Йдеться про знищення або пошкодження лісових масивів (ч. 1 ст 245 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає штраф від 91800 до 153000 гривень або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Зі слів екологів, також зафіксували порушення за ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка лісу. Санкція статті передбачає штраф від 17000 до 25500 гривень або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, порубка, дерева
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Купальний сезон у Луцьку: чому не почистили річку Стир від водоростей. ВІДЕО
Сьогодні, 16:15
«Влаштував» вісьмох людей на посади викладачів: на Волині директор навчального закладу отримав підозру
Сьогодні, 15:40
На Волині виявили незаконну вирубку дерев на 20 мільйонів гривень
Сьогодні, 15:15
Загинув 27-річний пасажир: волинянин 7 років відбуватиме за ґратами
Сьогодні, 14:12
«Колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя»: прапор України замайорів на Кінбурнській косі
Сьогодні, 13:41
Медіа
відео
1/8