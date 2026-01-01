На Волині виявили незаконну вирубку дерев на 20 мільйонів гривень





Про це 25 червня повідомили в Держекоінспекції Волині, пише



Порушення зафіксували на земельній ділянці комунальної власності. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.



Під час огляду інспектори зафіксували порубку орієнтовно 5 тисяч пнів сосни діаметром від 12 до 45 сантиметрів. Суму завданих навколишньому природному середовищу збитків оцінюють у 20 мільйонів гривень.



За даним фактом відкрите кримінальне провадження, триває досудове розслідування та встановлюють людей, причетних до правопорушення, зазначили екологи. Йдеться про знищення або пошкодження лісових масивів (ч. 1 ст 245 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає штраф від 91800 до 153000 гривень або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.



Зі слів екологів, також зафіксували порушення за ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка лісу. Санкція статті передбачає штраф від 17000 до 25500 гривень або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За межами села Любохини Дубечненської сільської ради Ковельського району екологи виявили незаконну порубку дерев.Про це 25 червня повідомили в Держекоінспекції Волині, пише Суспільне Порушення зафіксували на земельній ділянці комунальної власності. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.Під час огляду інспектори зафіксували порубку орієнтовно 5 тисяч пнів сосни діаметром від 12 до 45 сантиметрів. Суму завданих навколишньому природному середовищу збитків оцінюють у 20 мільйонів гривень.За даним фактом відкрите кримінальне провадження, триває досудове розслідування та встановлюють людей, причетних до правопорушення, зазначили екологи. Йдеться про знищення або пошкодження лісових масивів (ч. 1 ст 245 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає штраф від 91800 до 153000 гривень або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.Зі слів екологів, також зафіксували порушення за ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка лісу. Санкція статті передбачає штраф від 17000 до 25500 гривень або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію