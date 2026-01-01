Купальний сезон у Луцьку: чому не почистили річку Стир від водоростей. ВІДЕО





Як розповів Ростислав Ліщинський, на пляжі, що поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки – людно, у будні приходять десятки людей, у вихідні — сотні, каже 69-річний Ростислав Ліщинський.



Чоловік три десятиліття відпочиває на цьому пляжі, але цього року, зі слів відпочивальника, річку Стир ніхто не чистив від водоростей.



"Сама більша біда — це водорості, у них запутуємось. Рятувальник витягували з них дітей, людей. Просто запутуються ті, хто пропливає тут... Тут хороший мікроклімат, дуже багато знайомих. Це традиція, оздоровлення, прекрасне проведення часу", — говорить чоловік.



Відпочивальник Андрій Ковальчук розповів: у Стиру купається не перший рік. "Багато людей, на вихідні все заповнене. Можна купатися. Це оздоровлення і дуже хороше діє на мізки, і людина відволікається", — зазначив чоловік.



Андрій Ніколаєв – переселенець із Донеччини. До Луцька приїхав із Краматорська у 2022 році. Відтоді, говорить, щороку відвідує цей пляж у різні пори року.



"Водичка була така прохолодна. А зараз водичка бомба. Річечка бомба. Піску канєшно треба. А так — природа, пташки, їжаки", — зазначив чоловік.



У Луцьку визначили два місця масового відпочинку — пляжі поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівській водоймі. У цих місцях чергують рятувальники із 10:00 до 20:00 щоденно, розповів рятувальник Іван Македонський.



З його слів, не всі люди дотримуються правил безпеки і відпочинку, а бувають відпочивальники у стані алкогольного сп’яніння.



"Не можна заходити у воду дітям до 14 років, які прийшли без батьків. Якщо навіть з батьками, то батькам потрібно дивитися за ними, а не так, що батьки ось десь там лежать, а вони купаються. А так від 14 років дивимося як плаває. Дитині 15-16 років, а вона булькається і не може зайвих 2 метри проплисти. То бажано, аби такі люди не лізли у воду. Або як мінімум не лізли до глибини", — каже рятувальник.



Відпочивальники просять рятувальників перевезти їх з одного берега на інший, говорить Микола Шкабура. "Попросили, перевіз, бо дівчинка ще поки не плаває. Якщо видно, що старші, то вже краще підстрахувати, теж біля нього пропливуся. Так буде йому краще", — каже рятувальник.



Лучанка Тетяна Маруга купається та моржує на річці Стир у Луцьку весь рік. Зі слів жінки, велика проблема — водорості.



"Хоч я і вмію плавати, але пару днів тому, я заплуталася у водоростях. Я не знаю, на що дивиться місцева влада. Це проблема! Водорослі в теплій воді ростуть сильніше і сильніше. Люди зараз нікуди не їздять... А людина вимагає відпочинку. А де відпочити?! Тільки тут", — каже жінка.



У департаменті житлово-комунального господарства відмовилися надати коментар щодо очистки річки Стир від рослинності, тому Суспільне звернулося до відомства із інформаційним запитом. Відповідь оприлюднять згодом. Купальний сезон у Луцьку триватиме до 31 серпня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відпочивальники скаржаться на водорості у річці Стир, де облаштований пляж поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку. Купальний сезон стартував у місті на початку червня, і цю проблему поки не вирішили.Як розповів Суспільному 69-річний, на пляжі, що поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки – людно, у будні приходять десятки людей, у вихідні — сотні, каже 69-річний Ростислав Ліщинський.Чоловік три десятиліття відпочиває на цьому пляжі, але цього року, зі слів відпочивальника, річку Стир ніхто не чистив від водоростей."Сама більша біда — це водорості, у них запутуємось. Рятувальник витягували з них дітей, людей. Просто запутуються ті, хто пропливає тут... Тут хороший мікроклімат, дуже багато знайомих. Це традиція, оздоровлення, прекрасне проведення часу", — говорить чоловік.Відпочивальникрозповів: у Стиру купається не перший рік. "Багато людей, на вихідні все заповнене. Можна купатися. Це оздоровлення і дуже хороше діє на мізки, і людина відволікається", — зазначив чоловік.– переселенець із Донеччини. До Луцька приїхав із Краматорська у 2022 році. Відтоді, говорить, щороку відвідує цей пляж у різні пори року."Водичка була така прохолодна. А зараз водичка бомба. Річечка бомба. Піску канєшно треба. А так — природа, пташки, їжаки", — зазначив чоловік.У Луцьку визначили два місця масового відпочинку — пляжі поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівській водоймі. У цих місцях чергують рятувальники із 10:00 до 20:00 щоденно, розповів рятувальникЗ його слів, не всі люди дотримуються правил безпеки і відпочинку, а бувають відпочивальники у стані алкогольного сп’яніння."Не можна заходити у воду дітям до 14 років, які прийшли без батьків. Якщо навіть з батьками, то батькам потрібно дивитися за ними, а не так, що батьки ось десь там лежать, а вони купаються. А так від 14 років дивимося як плаває. Дитині 15-16 років, а вона булькається і не може зайвих 2 метри проплисти. То бажано, аби такі люди не лізли у воду. Або як мінімум не лізли до глибини", — каже рятувальник.Відпочивальники просять рятувальників перевезти їх з одного берега на інший, говорить. "Попросили, перевіз, бо дівчинка ще поки не плаває. Якщо видно, що старші, то вже краще підстрахувати, теж біля нього пропливуся. Так буде йому краще", — каже рятувальник.Лучанкакупається та моржує на річці Стир у Луцьку весь рік. Зі слів жінки, велика проблема — водорості."Хоч я і вмію плавати, але пару днів тому, я заплуталася у водоростях. Я не знаю, на що дивиться місцева влада. Це проблема! Водорослі в теплій воді ростуть сильніше і сильніше. Люди зараз нікуди не їздять... А людина вимагає відпочинку. А де відпочити?! Тільки тут", — каже жінка.У департаменті житлово-комунального господарства відмовилися надати коментар щодо очистки річки Стир від рослинності, тому Суспільне звернулося до відомства із інформаційним запитом. Відповідь оприлюднять згодом. Купальний сезон у Луцьку триватиме до 31 серпня.

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