Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в окупованому Криму
Сьогодні, 16:45
У ніч на 25 червня Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в окупованому Криму. Серед них: Таврійська ТЕС, нафтобаза у Джанкої, електропідстанція у Сімферополі.
Про це повідомив Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, пише LB.ua.
"Різнобарвʼя цілей Птахів СБС на окупованій території у оперативній глибині противника- вночі 25 червня відпрацьовано 38 цілей. Серед них три берегових РЛС, паливно-енергетична інфраструктура, логістика, тощо", - написав він і опублікував відео.
Бровді також перерахував уражені цілі:
Берегова РЛС «МР-231», нп Мирний, АР Крим, 1 ОЦ СБС
Берегова РЛС «Нева-Б», нп Морське, АР Крим, 1 ОЦ СБС
Берегова РЛС «Нева-Б», нп Заозерне, АР Крим, 1 ОЦ СБС
Таврійська ТЕС, нп Сімферополь, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
Електропідстанція ПС330/220/110/35 кВ «Севастополь», нп Севастополь, АР Крим, 1 ОЦ СБС
Електропідстанція ПС330 кВ «Сімферопольська», нп Сімферополь, АР Крим, 1 ОЦ СБС
Нафтобаза, нп Джанкой, АР Крим, ГВ БАС «Фенікс»
Газова компресорна станція, нп Журавлівка, АР Крим, 20 ОБр СБС «К-2»
Газова компресорна станція, нп Ключі, АР Крим, 412 ОБр СБС «Nemesis»
Зенітна установка ЗУ-23-2, нп Кумове, АР Крим, 1 ОЦ СБС.
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Про це повідомив Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, пише LB.ua.
"Різнобарвʼя цілей Птахів СБС на окупованій території у оперативній глибині противника- вночі 25 червня відпрацьовано 38 цілей. Серед них три берегових РЛС, паливно-енергетична інфраструктура, логістика, тощо", - написав він і опублікував відео.
Бровді також перерахував уражені цілі:
Берегова РЛС «МР-231», нп Мирний, АР Крим, 1 ОЦ СБС
Берегова РЛС «Нева-Б», нп Морське, АР Крим, 1 ОЦ СБС
Берегова РЛС «Нева-Б», нп Заозерне, АР Крим, 1 ОЦ СБС
Таврійська ТЕС, нп Сімферополь, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
Електропідстанція ПС330/220/110/35 кВ «Севастополь», нп Севастополь, АР Крим, 1 ОЦ СБС
Електропідстанція ПС330 кВ «Сімферопольська», нп Сімферополь, АР Крим, 1 ОЦ СБС
Нафтобаза, нп Джанкой, АР Крим, ГВ БАС «Фенікс»
Газова компресорна станція, нп Журавлівка, АР Крим, 20 ОБр СБС «К-2»
Газова компресорна станція, нп Ключі, АР Крим, 412 ОБр СБС «Nemesis»
Зенітна установка ЗУ-23-2, нп Кумове, АР Крим, 1 ОЦ СБС.
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