Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в окупованому Криму





Про це повідомив Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, пише



"Різнобарвʼя цілей Птахів СБС на окупованій території у оперативній глибині противника- вночі 25 червня відпрацьовано 38 цілей. Серед них три берегових РЛС, паливно-енергетична інфраструктура, логістика, тощо", - написав він і опублікував відео.



Бровді також перерахував уражені цілі:



Берегова РЛС «МР-231», нп Мирний, АР Крим, 1 ОЦ СБС



Берегова РЛС «Нева-Б», нп Морське, АР Крим, 1 ОЦ СБС



Берегова РЛС «Нева-Б», нп Заозерне, АР Крим, 1 ОЦ СБС



Таврійська ТЕС, нп Сімферополь, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»



Електропідстанція ПС330/220/110/35 кВ «Севастополь», нп Севастополь, АР Крим, 1 ОЦ СБС



Електропідстанція ПС330 кВ «Сімферопольська», нп Сімферополь, АР Крим, 1 ОЦ СБС



Нафтобаза, нп Джанкой, АР Крим, ГВ БАС «Фенікс»



Газова компресорна станція, нп Журавлівка, АР Крим, 20 ОБр СБС «К-2»



Газова компресорна станція, нп Ключі, АР Крим, 412 ОБр СБС «Nemesis»



Зенітна установка ЗУ-23-2, нп Кумове, АР Крим, 1 ОЦ СБС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 25 червня Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в окупованому Криму. Серед них: Таврійська ТЕС, нафтобаза у Джанкої, електропідстанція у Сімферополі.Про це повідомив Командувач СБС Роберт, пише LB.ua "Різнобарвʼя цілей Птахів СБС на окупованій території у оперативній глибині противника- вночі 25 червня відпрацьовано 38 цілей. Серед них три берегових РЛС, паливно-енергетична інфраструктура, логістика, тощо", - написав він і опублікував відео.Бровді також перерахував уражені цілі:Берегова РЛС «МР-231», нп Мирний, АР Крим, 1 ОЦ СБСБерегова РЛС «Нева-Б», нп Морське, АР Крим, 1 ОЦ СБСБерегова РЛС «Нева-Б», нп Заозерне, АР Крим, 1 ОЦ СБСТаврійська ТЕС, нп Сімферополь, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»Електропідстанція ПС330/220/110/35 кВ «Севастополь», нп Севастополь, АР Крим, 1 ОЦ СБСЕлектропідстанція ПС330 кВ «Сімферопольська», нп Сімферополь, АР Крим, 1 ОЦ СБСНафтобаза, нп Джанкой, АР Крим, ГВ БАС «Фенікс»Газова компресорна станція, нп Журавлівка, АР Крим, 20 ОБр СБС «К-2»Газова компресорна станція, нп Ключі, АР Крим, 412 ОБр СБС «Nemesis»Зенітна установка ЗУ-23-2, нп Кумове, АР Крим, 1 ОЦ СБС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію