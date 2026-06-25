Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками Зеленського

Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками Зеленського
Самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками українського лідера Володимира Зеленського в Білорусі.

Про це пише Українська правда з посиланням на державне інформаційне агентство БЕЛТА.

"Ось на цьому місці нещодавно були представники Зеленського. Я їм прямо сказав: "Хлопці, передайте своєму президенту: якщо він думає, що можна ось так з нами розмовляти і ще втягнути нас у війну, то він повинен розуміти, що характер війни миттєво зміниться. Це буде зовсім інша війна", - йдеться в повідомленні.

Правитель РБ також стверджує, що отримав відповідь. "Президент і вони це розуміють. Тому давайте, хлопці, домовлятися. Треба домовлятися по суті", – додав Лукашенко.

"Не треба гарячкувати, не треба кричати, не треба намагатися вдарити по морді по-російськи тощо. Давайте по-людськи. Розуміючи, що таке Росія і що таке ми. Таке розуміння теж є", – цитує самопроголошеного президента РБ агентство БЕЛТА.

Він наголосив, що Білорусі не потрібно втягуватися у війну. "І не треба нас підштовхувати до того, що Борис В'ячеславович (посол Росії в Білорусі Борис Гризлов) організовує процес, щоб втягнути нас у війну. Ми з президентом Росії тисячу разів обговорювали цю тему. Ну як тут воювати проти українців, якщо з того боку в основному територіальні війська? Ми що, будемо стріляти в цих механізаторів, доярок і робітників (які входять до складу територіальних військ), які не хочуть воювати з білорусами? Ми також не хочемо воювати з українцями", — заявив Лукашенко.

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Теги: Лукашенко, Зеленський
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