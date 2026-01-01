Луцькі фонтани вмикатимуть і в будні дні

Луцькі фонтани вмикатимуть і в будні дні
Луцькі фонтани зазвичай запускають у вихідні дні, але з четверга, 25 червня, вирішили вмикати деякі з них і у будні.

Графік роботи міських фонтанів визначає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. У документах передбачили, що водограї вмикатимуть лише у вихідні дні, пояснив misto.media заступник директора КП «Луцькводоканал» Святослав Дмитроца.

Утім, на підприємстві вирішили, що фонтан на Театральному майдані працюватиме додатково з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 21:00. Крім того, 25 червня увімкнули і фонтан біля «Променя».

Нагадаємо, до кінця червня синоптики прогнозують до +36 у Луцьку.

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Теги: Луцьк, фонтани
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