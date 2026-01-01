Лучанин увійшов до складу збірної України зі стрільби з лука
Сьогодні, 19:16
Лучанин Олександр Димарчук увійшов до складу збірної України зі стрільби з лука.
Про це пише Суспільне.
Його відібрали за результатами виступу на чемпіонаті України-2026 серед юніорів U21 та кадетів U15, який тривав у Львові впродовж 17-20 червня, про це повідомили у клубі стрільби з луцка "Луцькі соколи".
Олександр Димарчук в складі збірної представлятиме Україну на Чемпіонат Європи, який відбудеться 20-26 липня в Римі.
Що відомо про Олександра Димарчука
В січні 2024 Олександр Димарчук потрапив у топ-10 найсильніших кадетів України, а на початку березня став переможцем Чемпіонату України зі стрільби з лука в приміщенні серед кадетів у місті Черкаси. Хлопець має звання майстра спорту України зі стрільби з лука.
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Про це пише Суспільне.
Його відібрали за результатами виступу на чемпіонаті України-2026 серед юніорів U21 та кадетів U15, який тривав у Львові впродовж 17-20 червня, про це повідомили у клубі стрільби з луцка "Луцькі соколи".
Олександр Димарчук в складі збірної представлятиме Україну на Чемпіонат Європи, який відбудеться 20-26 липня в Римі.
Що відомо про Олександра Димарчука
В січні 2024 Олександр Димарчук потрапив у топ-10 найсильніших кадетів України, а на початку березня став переможцем Чемпіонату України зі стрільби з лука в приміщенні серед кадетів у місті Черкаси. Хлопець має звання майстра спорту України зі стрільби з лука.
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