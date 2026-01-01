Лучанин увійшов до складу збірної України зі стрільби з лука

Олександр Димарчук увійшов до складу збірної України зі стрільби з лука.



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Його відібрали за результатами виступу на чемпіонаті України-2026 серед юніорів U21 та кадетів U15, який тривав у Львові впродовж 17-20 червня, про це повідомили у клубі стрільби з луцка "Луцькі соколи".



Олександр Димарчук в складі збірної представлятиме Україну на Чемпіонат Європи, який відбудеться 20-26 липня в Римі.



Що відомо про Олександра Димарчука



В січні 2024 Олександр Димарчук потрапив у топ-10 найсильніших кадетів України, а на початку березня став переможцем Чемпіонату України зі стрільби з лука в приміщенні серед кадетів у місті Черкаси. Хлопець має звання майстра спорту України зі стрільби з лука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанинувійшов до складу збірної України зі стрільби з лука.Про це пише Суспільне Його відібрали за результатами виступу на чемпіонаті України-2026 серед юніорів U21 та кадетів U15, який тривав у Львові впродовж 17-20 червня, про це повідомили у клубі стрільби з луцка "Луцькі соколи".Олександр Димарчук в складі збірної представлятиме Україну на Чемпіонат Європи, який відбудеться 20-26 липня в Римі.В січні 2024 Олександр Димарчук потрапив у топ-10 найсильніших кадетів України, а на початку березня став переможцем Чемпіонату України зі стрільби з лука в приміщенні серед кадетів у місті Черкаси. Хлопець має звання майстра спорту України зі стрільби з лука.

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