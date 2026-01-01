Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 26 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 26 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 26 червня
Луцьк
Малохмарно. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 29-31°.
Область
Малохмарно. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 26 червня
Луцьк
Малохмарно. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 29-31°.
Область
Малохмарно. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.
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