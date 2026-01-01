Оновили розклад рейкового автобуса для волинян: подробиці





Про зміни в русі поїздів повідомив начальник станції «Маневичі» Юрій Лея, передає



За його словами, новий графік запровадили для покращення транспортного сполучення з Ковелем та забезпечення пасажирам зручніших пересадок на інші поїзди.



Зокрема, із 28 червня змінюється розклад поїздів № 850/851 Львів – Рокитне-Волинське – Львів. Поїзд № 851 Рокитне-Волинське – Львів: відправлення зі ст. Рокитне-Волинське – 14:57; Чарторийськ – 16:38; Маневичі – 16:58; Троянівка – 17:10; Ковель – 18:02; Львів – 21:40. Поїзд № 850 Львів – Рокитне-Волинське: відправлення зі Львова – о 07:14; Ковель – 11:18; Троянівка – 11:56; Маневичі – 12:09; Чарторийськ – 12:29; Рокитне-Волинське – 14:16. Поїзд № 850/851 Львів – Рокитне-Волинське – Львів курсуватиме 28, 29 червня, а також 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 29 та 30 липня 2026 року.



Із 30 червня встановлюється такий розклад руху поїздів №842/843 Львів – Ковель – Львів. Поїзд № 842 Львів – Ковель: відправлення зі Львова – о 12:52; прибуття до Ковеля – 16:05. Поїзд № 843 Ковель – Львів: відправлення з Ковеля – о 18:02; прибуття до Львова – 21:40. Поїзд № 842/843 Львів – Ковель – Львів здійснюватиме рейси 30 червня, а також 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 25, 28 та 31 липня 2026 року.



Пасажирів перевозитиме рейковий автобус PESA 620М 2-го класу. У складі поїзда передбачено 95 місць, з яких два обладнані для осіб з інвалідністю та їхніх супроводжуючих. Рейковий автобус оснащений системою кондиціювання повітря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 28 та 30 червня 2026 року змінюється розклад руху додаткових регіональних поїздів сполученням Львів – Рокитне-Волинське – Львів та Львів – Ковель – Львів.Про зміни в русі поїздів повідомив начальник станції «Маневичі», передає "Нова доба" За його словами, новий графік запровадили для покращення транспортного сполучення з Ковелем та забезпечення пасажирам зручніших пересадок на інші поїзди.Зокрема, із 28 червня змінюється розклад поїздів № 850/851 Львів – Рокитне-Волинське – Львів. Поїзд № 851 Рокитне-Волинське – Львів: відправлення зі ст. Рокитне-Волинське – 14:57; Чарторийськ – 16:38; Маневичі – 16:58; Троянівка – 17:10; Ковель – 18:02; Львів – 21:40. Поїзд № 850 Львів – Рокитне-Волинське: відправлення зі Львова – о 07:14; Ковель – 11:18; Троянівка – 11:56; Маневичі – 12:09; Чарторийськ – 12:29; Рокитне-Волинське – 14:16. Поїзд № 850/851 Львів – Рокитне-Волинське – Львів курсуватиме 28, 29 червня, а також 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 29 та 30 липня 2026 року.Із 30 червня встановлюється такий розклад руху поїздів №842/843 Львів – Ковель – Львів. Поїзд № 842 Львів – Ковель: відправлення зі Львова – о 12:52; прибуття до Ковеля – 16:05. Поїзд № 843 Ковель – Львів: відправлення з Ковеля – о 18:02; прибуття до Львова – 21:40. Поїзд № 842/843 Львів – Ковель – Львів здійснюватиме рейси 30 червня, а також 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 25, 28 та 31 липня 2026 року.Пасажирів перевозитиме рейковий автобус PESA 620М 2-го класу. У складі поїзда передбачено 95 місць, з яких два обладнані для осіб з інвалідністю та їхніх супроводжуючих. Рейковий автобус оснащений системою кондиціювання повітря.

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