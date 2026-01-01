У луцькому міськвиконкомі – новий член: що про нього відомо

Дмитро Дубняк.



Відповідне рішення ухвалили під час пленарного засідання сесії міськради у середу, 24 червня, передає



Хто такий Дмитро Дубняк?



Наразі Дмитро Дубняк виконує обов’язки директора комунального підприємства «Волиньпроект» Волинської обласної ради. Цю посаду він обіймає з грудня 2022 року.



Дмитро Дубняк народився 25 червня 1981 року в Луцьку. Має дві вищі освіти. У 2003 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Облік і аудит», здобувши кваліфікацію економіста. У 2023 році завершив навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», отримавши кваліфікацію спеціаліста державної служби.



Має значний досвід роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування. У різні роки працював у Волинській обласній державній адміністрації, Луцькій міській раді, державному комунальному підприємстві «Луцьктепло» та державному підприємстві «Волиньторф».



Зокрема, у 2014-2016 роках обіймав посаду директора департаменту житлово-комунального господарства і будівництва Волинської обласної державної адміністрації, а також був керівником апарату ОДА. Із 2016 по 2022 рік працював керуючим справами та заступником керівника виконавчого апарату Волинської обласної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У персональний склад Виконавчого комітету Луцької міської ради внесли зміни. Його лави поповнивВідповідне рішення ухвалили під час пленарного засідання сесії міськради у середу, 24 червня, передає "Конкурент" Наразі Дмитро Дубняк виконує обов’язки директора комунального підприємства «Волиньпроект» Волинської обласної ради. Цю посаду він обіймає з грудня 2022 року.Дмитро Дубняк народився 25 червня 1981 року в Луцьку. Має дві вищі освіти. У 2003 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Облік і аудит», здобувши кваліфікацію економіста. У 2023 році завершив навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», отримавши кваліфікацію спеціаліста державної служби.Має значний досвід роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування. У різні роки працював у Волинській обласній державній адміністрації, Луцькій міській раді, державному комунальному підприємстві «Луцьктепло» та державному підприємстві «Волиньторф».Зокрема, у 2014-2016 роках обіймав посаду директора департаменту житлово-комунального господарства і будівництва Волинської обласної державної адміністрації, а також був керівником апарату ОДА. Із 2016 по 2022 рік працював керуючим справами та заступником керівника виконавчого апарату Волинської обласної ради.

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