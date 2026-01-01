Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Геннадія Смородінова

Геннадія Смородінова із села Карпилівка Сошичненської громади.



Про це повідомили у Сошичненській громаді.



Молодший сержант Геннадій Юрійович Смородінов, 1973 року народження, загинув 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області.



Інформацію про дату та час зустрічі траурного кортежу, а також чин поховання обіцяють повідомити додатково.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель військовослужбовцяіз села Карпилівка Сошичненської громади.Про це повідомили у Сошичненській громаді.Молодший сержант Геннадій Юрійович Смородінов, 1973 року народження, загинув 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області.Інформацію про дату та час зустрічі траурного кортежу, а також чин поховання обіцяють повідомити додатково.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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