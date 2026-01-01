33 штурмовий полк отримав потужний генератор від волонтерів «Української команди»
25 червня, 20:30
Волонтери «Української команди» передали великий генератор бійцям 33 окремого штурмового полку на один з найважливіших напрямків.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу
«Надійне енергопостачання для наших захисників – така ж необхідність, як зброя та зв’язок. «Українська команда» передала потужний генератор на 16 кіловат бійцям 33 окремого штурмового полку», - повідомили у волонтерському штабі.
Керівник «Української команди» Артур Палатний зазначив, що завдяки волонтерській допомозі бійці матимуть перевагу над ворогом.
«Ці хлопці стримували ворога під Покровськом, вели бої на Курщині, а зараз стійко захищають один з найскладніших напрямків. Упевнений: завдяки нашій допомозі вони матимуть перевагу над ворогом і зможуть ще краще виконувати бойові завдання», - сказав Артур Палатний.
Раніше повідомлялося, шо вартість допомоги, яку «Українська команда» з 2022 року передала військовим та цивільним, вже перевищує пів мільярда гривень. Зокрема, волонтери передали на передову 4000 безпілотників різних типів, понад 600 генераторів і зарядних станцій та інше.
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Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу
«Надійне енергопостачання для наших захисників – така ж необхідність, як зброя та зв’язок. «Українська команда» передала потужний генератор на 16 кіловат бійцям 33 окремого штурмового полку», - повідомили у волонтерському штабі.
Керівник «Української команди» Артур Палатний зазначив, що завдяки волонтерській допомозі бійці матимуть перевагу над ворогом.
«Ці хлопці стримували ворога під Покровськом, вели бої на Курщині, а зараз стійко захищають один з найскладніших напрямків. Упевнений: завдяки нашій допомозі вони матимуть перевагу над ворогом і зможуть ще краще виконувати бойові завдання», - сказав Артур Палатний.
Раніше повідомлялося, шо вартість допомоги, яку «Українська команда» з 2022 року передала військовим та цивільним, вже перевищує пів мільярда гривень. Зокрема, волонтери передали на передову 4000 безпілотників різних типів, понад 600 генераторів і зарядних станцій та інше.
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