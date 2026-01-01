33 штурмовий полк отримав потужний генератор від волонтерів «Української команди»

33 штурмовий полк отримав потужний генератор від волонтерів «Української команди»
Волонтери «Української команди» передали великий генератор бійцям 33 окремого штурмового полку на один з найважливіших напрямків.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу
 
«Надійне енергопостачання для наших захисників – така ж необхідність, як зброя та зв’язок. «Українська команда» передала потужний генератор на 16 кіловат бійцям 33 окремого штурмового полку», - повідомили у волонтерському штабі.

Керівник «Української команди» Артур Палатний зазначив, що завдяки волонтерській допомозі бійці матимуть перевагу над ворогом.
 
«Ці хлопці стримували ворога під Покровськом, вели бої на Курщині, а зараз стійко захищають один з найскладніших напрямків. Упевнений: завдяки нашій допомозі вони матимуть перевагу над ворогом і зможуть ще краще виконувати бойові завдання», - сказав Артур Палатний.
 
Раніше повідомлялося, шо вартість допомоги, яку «Українська команда» з 2022 року передала військовим та цивільним, вже перевищує пів мільярда гривень. Зокрема, волонтери передали на передову 4000 безпілотників різних типів, понад 600 генераторів і зарядних станцій та інше.


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