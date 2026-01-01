У селі на Волині скаржаться на атаки вовків: є втрати серед худоби





За словами селян, спочатку вони припускали, що напади здійснюють собаки, однак згодом очевидці на відстані бачили диких тварин, схожих на вовків. Повідомляється, що хижаки інколи забирали одну тварину, а в окремих випадках – давили до п’яти голів худоби.



Як повідомив староста села Комарове Сергій Ліщук, він та селищна рада інформували про ситуацію товариство мисливців і рибалок та єгерську службу. Фахівці виїжджали на місце подій, однак підстерегти хижаків не вдалося, і згодом їхня активність відновилася.



Один із місцевих мешканців розповів, що бачив двох вовків. У нього в господарстві утримується десяток овець, кілька було з’їдено, деякі подавлено.



Також зазначається, що хижаки почали наближатися до корів фермерських господарств.



Нині, через воєнний стан, полювання в Україні заборонене, певно саме це сприяє збільшенню популяції хижих тварин у лісових масивах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Місцеві жителі села Комарове зверталися до старости щодо випадків, коли їхніх овець і кіз нібито душили та поїдали вовки. Про це «Новій добі» стало відомо із власних джерел.За словами селян, спочатку вони припускали, що напади здійснюють собаки, однак згодом очевидці на відстані бачили диких тварин, схожих на вовків. Повідомляється, що хижаки інколи забирали одну тварину, а в окремих випадках – давили до п’яти голів худоби.Як повідомив староста села Комарове, він та селищна рада інформували про ситуацію товариство мисливців і рибалок та єгерську службу. Фахівці виїжджали на місце подій, однак підстерегти хижаків не вдалося, і згодом їхня активність відновилася.Один із місцевих мешканців розповів, що бачив двох вовків. У нього в господарстві утримується десяток овець, кілька було з’їдено, деякі подавлено.Також зазначається, що хижаки почали наближатися до корів фермерських господарств.Нині, через воєнний стан, полювання в Україні заборонене, певно саме це сприяє збільшенню популяції хижих тварин у лісових масивах.

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