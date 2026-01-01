Сезон на Світязі 2026: скільки коштують легендарні пончики





Пончики по 60



Головний символ Світязя — легендарні пончики — цього року в ціні дуже не підсокочили, кажуть туристи. Зараз ціна стартує від 60 грн за штуку. У соцмережах туристи вже жартують, що до піка сезону ціна може зрости, але попит на них не падає — черги за свіжою випічкою з чорницею та згущеним молоком залишаються незмінними.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогорічний відпочинок на Шацьких озерах, зокрема в урочищі Гряда, має свої особливості. Попри те, що людей на пляжах візуально менше, ніж роками раніше, туристів все одно достатньо, щоб відчути атмосферу курорту. Проте перше, що кидається в очі відпочивальникам – Світязь на Гряді знову помітно відступив від берега, пише БУГ Головний символ Світязя — легендарні пончики — цього року в ціні дуже не підсокочили, кажуть туристи. Зараз ціна стартує від 60 грн за штуку. У соцмережах туристи вже жартують, що до піка сезону ціна може зрости, але попит на них не падає — черги за свіжою випічкою з чорницею та згущеним молоком залишаються незмінними.

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