26 червня на Волині: гортаючи календар

26 червня день народження відзначають голова Асоціації ОСББ Луцька, волонтер, засновник порталу «Укрбізнес»Сьогодні відзначають день ангела Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Ян.Вітаємо їх з їхнім святом та бажаємо міцного здоров’я, удачі й радості від життя.У цей день 1989 року був створений Ковельський історичний музей.26 червня в Україні святкують День кримськотатарського прапора. Це важливе історичне і культурне свято, яке символізує боротьбу за свободу, єдність та право на самовизначення. Воно було створене 2010 року. Кримськотатарський прапор — це синє поле, на якому розташована жовта тамга (печатка). Синій колір є символом неба та миру, а танга — це історична емблема правлячої династії Кримського ханства.Також 26 червня Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Подія була створена 1987 року за ініціативи Генасамблеї ООН, щоб підвищити обізнаність людей та вирішити проблему вживання наркотиків в світі. Хоча здається, що наркоманія це зовсім молода проблема, яка з'явилася лише минулого століття, насправді психоактивні речовини рослинного походження люди вживали протягом тисячі років.А ще 26 червня Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Саме цього дня 1987 року набула чинності Конвенція проти жорстоких тортур. Мета події полягає в тому, щоб об'єднати зусилля в боротьбі проти злочину та підтримати осіб, що стали жертвами катування.26 червня святкують День косметолога. Спочатку це свято було популярним лише в США, але згодом вийшло за межі країни. Саме слово "косметологія" почали вживати ще в 20-х роках минулого століття, якщо перекласти його з грецької, то воно означає "мистецтво прикрашати". Та відомості про косметологів зустрічалися ще в Стародавньому Римі, де ними були лише жерці.