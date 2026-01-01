Курс валют на 26 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на п’ятницю, 26 червня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 6 копійок і становить 44,92 грн. Змінилися й показники євро та злотого: підвищилися на 4 та 1 копійку відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,92 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,92 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,87 (+1 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 6 копійок і становить 44,92 грн. Змінилися й показники євро та злотого: підвищилися на 4 та 1 копійку відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,92 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,92 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,87 (+1 коп.).
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