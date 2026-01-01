В Україні знижуються ціни на молоду картоплю





Так, на сьогодні виробники готові відвантажувати картоплю нового врожаю по 20–30 грн/кг ($0,45–0,67/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше. Зниження цін у цьому сегменті ключові гравці ринку пов’язують зі збільшенням пропозиції картоплі нового врожаю з місцевих господарств. Водночас, за їхніми словами, уникнути більш різкого здешевлення вдається завдяки достатньо високому попиту в сегменті ранньої продукції.



Варто зазначити, що вартість картоплі на українському ринку на сьогодні вже в середньому на 10% нижча, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому більшість гравців ринку схильні вважати, що ціни на цю продукцію продовжать знижуватися і найближчими тижнями, оскільки пропозиція картоплі нового врожаю й надалі збільшуватиметься з кожним днем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У міру збільшення пропозиції картоплі врожаю 2026 року на ринку України ціни на цю продукцію продовжують помітно знижуватися, повідомляють аналітики проєкту EastFruit Так, на сьогодні виробники готові відвантажувати картоплю нового врожаю по 20–30 грн/кг ($0,45–0,67/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше. Зниження цін у цьому сегменті ключові гравці ринку пов’язують зі збільшенням пропозиції картоплі нового врожаю з місцевих господарств. Водночас, за їхніми словами, уникнути більш різкого здешевлення вдається завдяки достатньо високому попиту в сегменті ранньої продукції.Варто зазначити, що вартість картоплі на українському ринку на сьогодні вже в середньому на 10% нижча, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому більшість гравців ринку схильні вважати, що ціни на цю продукцію продовжать знижуватися і найближчими тижнями, оскільки пропозиція картоплі нового врожаю й надалі збільшуватиметься з кожним днем.

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