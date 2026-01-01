Безкоштовна вистава для всієї родини: у PortCity покажуть «Дюймовочку»

Безкоштовна вистава для всієї родини: у PortCity покажуть «Дюймовочку»
Уже завтра, 27 червня, у ТРЦ PortCity маленьких відвідувачів та їхніх батьків запрошують на чарівну лялькову виставу «Дюймовочка» від театру ляльок «Вежа ляльок».

На глядачів чекає захоплива історія про добру й сміливу Дюймовочку, яскраві персонажі, казкова атмосфера та незабутні емоції. Це чудова нагода провести сімейний день у світі театрального мистецтва та улюблених дитячих казок.

Вистава розпочнеться о 14:00 на 3 поверсі ТРЦ «PortCity», у зоні біля кінотеатру.

Вхід – вільний.

Організатори запрошують усіх охочих подарувати дітям зустріч із казкою та справжнім ляльковим дивом.

Безкоштовна вистава для всієї родини: у PortCity покажуть «Дюймовочку»

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Теги: PortCity
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