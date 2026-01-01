Безкоштовна вистава для всієї родини: у PortCity покажуть «Дюймовочку»
Сьогодні, 08:47
Уже завтра, 27 червня, у ТРЦ PortCity маленьких відвідувачів та їхніх батьків запрошують на чарівну лялькову виставу «Дюймовочка» від театру ляльок «Вежа ляльок».
На глядачів чекає захоплива історія про добру й сміливу Дюймовочку, яскраві персонажі, казкова атмосфера та незабутні емоції. Це чудова нагода провести сімейний день у світі театрального мистецтва та улюблених дитячих казок.
Вистава розпочнеться о 14:00 на 3 поверсі ТРЦ «PortCity», у зоні біля кінотеатру.
Вхід – вільний.
Організатори запрошують усіх охочих подарувати дітям зустріч із казкою та справжнім ляльковим дивом.
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На глядачів чекає захоплива історія про добру й сміливу Дюймовочку, яскраві персонажі, казкова атмосфера та незабутні емоції. Це чудова нагода провести сімейний день у світі театрального мистецтва та улюблених дитячих казок.
Вистава розпочнеться о 14:00 на 3 поверсі ТРЦ «PortCity», у зоні біля кінотеатру.
Вхід – вільний.
Організатори запрошують усіх охочих подарувати дітям зустріч із казкою та справжнім ляльковим дивом.
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