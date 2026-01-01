Безкоштовна вистава для всієї родини: у PortCity покажуть «Дюймовочку»

ТРЦ PortCity маленьких відвідувачів та їхніх батьків запрошують на чарівну лялькову виставу «Дюймовочка» від театру ляльок «Вежа ляльок».



На глядачів чекає захоплива історія про добру й сміливу Дюймовочку, яскраві персонажі, казкова атмосфера та незабутні емоції. Це чудова нагода провести сімейний день у світі театрального мистецтва та улюблених дитячих казок.



Вистава розпочнеться о 14:00 на 3 поверсі ТРЦ «PortCity», у зоні біля кінотеатру.



Вхід – вільний.



Організатори запрошують усіх охочих подарувати дітям зустріч із казкою та справжнім ляльковим дивом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уже завтра, 27 червня, умаленьких відвідувачів та їхніх батьків запрошують на чарівну лялькову виставу «Дюймовочка» від театру ляльок «Вежа ляльок».На глядачів чекає захоплива історія про добру й сміливу Дюймовочку, яскраві персонажі, казкова атмосфера та незабутні емоції. Це чудова нагода провести сімейний день у світі театрального мистецтва та улюблених дитячих казок.Вистава розпочнеться о 14:00 на 3 поверсі ТРЦ «PortCity», у зоні біля кінотеатру.Організатори запрошують усіх охочих подарувати дітям зустріч із казкою та справжнім ляльковим дивом.

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