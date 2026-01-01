У прикордонному з Білоруссю селі на Волині хочуть збудувати новий птахокомплекс: що кажуть місцеві жителі





1 червня на сайті Ратнівської селищної ради з'явилося оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. 19 червня в селі Кортеліси відбулося громадське обговорення за участі представників інвестора, голови селищної ради, старости села та місцевих жителів, які висловили невдоволення можливою появою птахокомплексу.







Що відомо про будівництво птахофабрики



У липні 2025 року волинське сільськогосподарське підприємство "Корт Агро Плюс" повідомило, що планує провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля" у зв'язку з планами будувати птахофабрику на захід від села Кортеліси.



Згідно з даними сайту Youcontrol, ТОВ "Корт Агро Плюс" зареєстроване в селі Кортеліси. Керівником є Сергій Козак. Основний вид діяльності фірми — вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних культур. Торік у листопаді "Корт Агро Плюс" взяло в оренду земельну ділянку с/г призначення в Ратнівській селищній раді.



Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля "Нове будівництво птахофабрики в селі Кортеліси, Ковельського району Волинської області", заплановано побудувати шість одноповерхових пташників для одночасного утримання по 100 тисяч курей-несучок і утримання птиці робочого поголів'я для отримання яйця.



На території планують звести адмінбудівлю, ветеринарно-санітарним пропускником, приміщенням санобробки, будівлю яйце-складу і виробничу лабораторію, елеватор зберігання зерна, кормоцех, господарську будівлю, котельні кожного пташника, трансформаторну підстанцію, водозабірну свердловину з водонапірною баштою, майданчик-септик тимчасового зберігання підстилкового гною, парковку. Заплановано три робочі зміни для 20 працівників.



Будівництва птахофабрики в Кортелісах: проти чого місцеві жителі?



Як розповіла Суспільному представниця ініціативної групи, сектар зборів Оксана Дордюк, зустріч населення, представників фермерського господарства та селищної ради відбулася за ініціативи мешканців села Кортеліси, а також сіл Млинове, Доманове та Височне.



З її слів, усього зібралося орієнтовно 150 людей, з яких проти будівництва птахофабрики проголосували 139 селян, 2-3 людини висловилися "за", решта — утрималися.



"16 червня ми зібралися з селянами, коли почули про заплановане будівництво птахофабрики на території села, але ніхто з владців не був присутній на цих зборах. Ми вибрали секретаря, голову зборів, зробили протокол, колективне звернення, яке подали до селищного голови. І ще ми підписи збирали проти забудови", — каже волинянка.



Оксана Дордюк сказала, що найбільше побоювання людей — запах, бо будівництво планується в межах санітарної зони, та злив відходів і нечистот.



"В нас в селі до першого будинку 930 метрів, сусіднє село Млинове — 650 метрів до найближчого будинку. В нас є кладовище, до якого понад 300 метрів. Є газова труба високого тиску, біля якої 150-300 метрів заборонена забудова. Є відкрита водойма — біля 500 метрів, теж входить в захисну зону, де постійно влітку купаються діти", — каже жінка.



Позиція місцевих жителів, зі слів Оксани Дордюк — відмовитися від будівництва птахофабрики на орендованій земельній ділянці та визначити нову ділянку, котра буде розташована подалі від сіл.



"Ми просто хочемо, щоб нас почули. Головне те, що це санітарно-захисна зона. І в нас дуже близько ґрунтові води до поверхні землі. Люди просять: "Будуйте, але виносьте це все подалі від села". Ми б'ємо на то, щоб вони взагалі відстали з такою ідеєю, щоб вони не будували взагалі цей курник. Але якщо вже пішло діло на те, і наш селищний голова дуже б'є на робочі місця..." — додала волинянка.



Позиція волинської компанії щодо інвестиційного проєкту



Суспільне в телефонному режимі поспілкувалося з керівником фірми "Корт Агро Плюс" Сергієм Козаком про проєкт будівництва та занепокоєння місцевих жителів. Він розповів, що документів, котрі необхідні для початку робіт, наразі немає: цей етап триває. З його слів, "Корт Агро Плюс" планує реалізувати проєкт птахокомплексу разом із європейськими інвесторами, домовленість з якими мала місце ще до початку повномасштабного вторгнення.



Земельна ділянка, на котрій планується будівництво, розповів керівник фермерського господарства, розташована серед лісу, між двома селами. Подібний проєкт, з його слів, реалізований у селі Садове Київської області і розташований неподалік населеного пункту.



"З новими технологіями викиди суттєво зменшуються. Кожен у селі тримає курей. свиней, корів, викидають гній біля домогосподарств, де за 5-10 метрів колодязь. А тут між двома селами лісополоса, від 750 метрів до півтора кілометра відстань — та ділянка, де планується будівництво", — каже Сергій Козак.



Щодо робочих місць, то в планах найняти на роботу 20-30 працівників. Зі слів Сергія Козака, люди в селах уже запитують про роботу, зокрема військові, котрі з різних причин не можуть продовжувати нести службу та хочуть адаптуватися в цивільному житті. Також він додав, що проєкт будівництва птахоферми спрямований на розвиток села й громади вцілому.



"Я там (у Кортелісах — ред.) виріс, ходив у школу, а після школи переїхав на навчання. 90% людей у селі мене знають. Батьки там живуть, знайомі. Не всі ж проти будівництва. Є люди, які за і які підтримують! Хтось залишиться працювати, хтось передумає виїжджати за кордон, бо знатимуть, що в селі є робочі місця" — сказав керівник фірми.



Що кажуть про ситуацію в Ратнівській селищній раді



За коментарем щодо проєкту будівництва птахофабрики в Кортелісах Суспільне звернулося до Ратнівського селищного голови Віталія Бірука. Посадовець розповів, що "Корт Агро Плюс" звернулося з пропозицією збудувати птахофабрику у Кортеліському старостинському окрузі. З його слів, черг потенційних інвесторів у цих селах немає через безпекову ситуацію.



"Сьогодні ми розглядаємо ті інвестиційні пропозиції, з якими до нас звертаються. Хочу зауважити, що зараз розробляється містобудівна документація, тобто вона ще не затверджена. Іде процес розробки і погодження документів, розробляється оцінка впливу на навколишнє середовище. Це компетенція Мінекономіки", — каже посадовець.



Зі слів Віталія Бірука, селищна рада очікує висновок з оцінки впливу на довкілля з Мінекономіки щодо того, чи відповідає проєкт будівництва птахоферми екологічним та санітарним нормам. Після отримання цього висновку віповідне питання розглядатимуть на сесії селищної ради.



"Це податки, наповнення, а особливо в прикордонній території. Якщо цю територію не розвивати, то через кілька років можемо зіткнутися з іншою проблемою. Я вже казав жителям села Кортеліси, що у вас в 1 клас в цьому році піде 10 дітей, двоє з яких з сусіднього села Височне. Ми розуміємо демографічну ситуацію, яка склалася. Люди до села не повернуться, якщо не матимуть робочих місць", — каже Віталій Бірук.



Наразі щодо будівництва птахоферми в селі Кортеліси на Волині триває етап перевірки та погодження документів від фермерського господарства. Громадське обговорення триватиме до 26 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Кортеліси Ратнівської громади на Волині, що неподалік кордону із Білоруссю, планують збудувати новий тваринницький комплекс на площі 9,3 гектара. Йдеться про будівництво птахофабрики з утримання до 600 тисяч голів птиці, зокрема для отримання яєць.1 червня на сайті Ратнівської селищної ради з'явилося оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. 19 червня в селі Кортеліси відбулося громадське обговорення за участі представників інвестора, голови селищної ради, старости села та місцевих жителів, які висловили невдоволення можливою появою птахокомплексу. Суспільне з'ясовувало, через які ризики люди побоюються зведення птахоферми та яка ситуація з інвестиційним проєктом зараз.У липні 2025 року волинське сільськогосподарське підприємство "Корт Агро Плюс" повідомило, що планує провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля" у зв'язку з планами будувати птахофабрику на захід від села Кортеліси.Згідно з даними сайту Youcontrol, ТОВ "Корт Агро Плюс" зареєстроване в селі Кортеліси. Керівником є. Основний вид діяльності фірми — вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних культур. Торік у листопаді "Корт Агро Плюс" взяло в оренду земельну ділянку с/г призначення в Ратнівській селищній раді.Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля "Нове будівництво птахофабрики в селі Кортеліси, Ковельського району Волинської області", заплановано побудувати шість одноповерхових пташників для одночасного утримання по 100 тисяч курей-несучок і утримання птиці робочого поголів'я для отримання яйця.На території планують звести адмінбудівлю, ветеринарно-санітарним пропускником, приміщенням санобробки, будівлю яйце-складу і виробничу лабораторію, елеватор зберігання зерна, кормоцех, господарську будівлю, котельні кожного пташника, трансформаторну підстанцію, водозабірну свердловину з водонапірною баштою, майданчик-септик тимчасового зберігання підстилкового гною, парковку. Заплановано три робочі зміни для 20 працівників.Як розповіла Суспільному представниця ініціативної групи, сектар зборів, зустріч населення, представників фермерського господарства та селищної ради відбулася за ініціативи мешканців села Кортеліси, а також сіл Млинове, Доманове та Височне.З її слів, усього зібралося орієнтовно 150 людей, з яких проти будівництва птахофабрики проголосували 139 селян, 2-3 людини висловилися "за", решта — утрималися."16 червня ми зібралися з селянами, коли почули про заплановане будівництво птахофабрики на території села, але ніхто з владців не був присутній на цих зборах. Ми вибрали секретаря, голову зборів, зробили протокол, колективне звернення, яке подали до селищного голови. І ще ми підписи збирали проти забудови", — каже волинянка.Оксана Дордюк сказала, що найбільше побоювання людей — запах, бо будівництво планується в межах санітарної зони, та злив відходів і нечистот."В нас в селі до першого будинку 930 метрів, сусіднє село Млинове — 650 метрів до найближчого будинку. В нас є кладовище, до якого понад 300 метрів. Є газова труба високого тиску, біля якої 150-300 метрів заборонена забудова. Є відкрита водойма — біля 500 метрів, теж входить в захисну зону, де постійно влітку купаються діти", — каже жінка.Позиція місцевих жителів, зі слів Оксани Дордюк — відмовитися від будівництва птахофабрики на орендованій земельній ділянці та визначити нову ділянку, котра буде розташована подалі від сіл."Ми просто хочемо, щоб нас почули. Головне те, що це санітарно-захисна зона. І в нас дуже близько ґрунтові води до поверхні землі. Люди просять: "Будуйте, але виносьте це все подалі від села". Ми б'ємо на то, щоб вони взагалі відстали з такою ідеєю, щоб вони не будували взагалі цей курник. Але якщо вже пішло діло на те, і наш селищний голова дуже б'є на робочі місця..." — додала волинянка.Суспільне в телефонному режимі поспілкувалося з керівником фірми "Корт Агро Плюс" Сергієм Козаком про проєкт будівництва та занепокоєння місцевих жителів. Він розповів, що документів, котрі необхідні для початку робіт, наразі немає: цей етап триває. З його слів, "Корт Агро Плюс" планує реалізувати проєкт птахокомплексу разом із європейськими інвесторами, домовленість з якими мала місце ще до початку повномасштабного вторгнення.Земельна ділянка, на котрій планується будівництво, розповів керівник фермерського господарства, розташована серед лісу, між двома селами. Подібний проєкт, з його слів, реалізований у селі Садове Київської області і розташований неподалік населеного пункту."З новими технологіями викиди суттєво зменшуються. Кожен у селі тримає курей. свиней, корів, викидають гній біля домогосподарств, де за 5-10 метрів колодязь. А тут між двома селами лісополоса, від 750 метрів до півтора кілометра відстань — та ділянка, де планується будівництво", — каже Сергій Козак.Щодо робочих місць, то в планах найняти на роботу 20-30 працівників. Зі слів Сергія Козака, люди в селах уже запитують про роботу, зокрема військові, котрі з різних причин не можуть продовжувати нести службу та хочуть адаптуватися в цивільному житті. Також він додав, що проєкт будівництва птахоферми спрямований на розвиток села й громади вцілому."Я там (у Кортелісах — ред.) виріс, ходив у школу, а після школи переїхав на навчання. 90% людей у селі мене знають. Батьки там живуть, знайомі. Не всі ж проти будівництва. Є люди, які за і які підтримують! Хтось залишиться працювати, хтось передумає виїжджати за кордон, бо знатимуть, що в селі є робочі місця" — сказав керівник фірми.За коментарем щодо проєкту будівництва птахофабрики в Кортелісах Суспільне звернулося до Ратнівського селищного голови. Посадовець розповів, що "Корт Агро Плюс" звернулося з пропозицією збудувати птахофабрику у Кортеліському старостинському окрузі. З його слів, черг потенційних інвесторів у цих селах немає через безпекову ситуацію."Сьогодні ми розглядаємо ті інвестиційні пропозиції, з якими до нас звертаються. Хочу зауважити, що зараз розробляється містобудівна документація, тобто вона ще не затверджена. Іде процес розробки і погодження документів, розробляється оцінка впливу на навколишнє середовище. Це компетенція Мінекономіки", — каже посадовець.Зі слів Віталія Бірука, селищна рада очікує висновок з оцінки впливу на довкілля з Мінекономіки щодо того, чи відповідає проєкт будівництва птахоферми екологічним та санітарним нормам. Після отримання цього висновку віповідне питання розглядатимуть на сесії селищної ради."Це податки, наповнення, а особливо в прикордонній території. Якщо цю територію не розвивати, то через кілька років можемо зіткнутися з іншою проблемою. Я вже казав жителям села Кортеліси, що у вас в 1 клас в цьому році піде 10 дітей, двоє з яких з сусіднього села Височне. Ми розуміємо демографічну ситуацію, яка склалася. Люди до села не повернуться, якщо не матимуть робочих місць", — каже Віталій Бірук.Наразі щодо будівництва птахоферми в селі Кортеліси на Волині триває етап перевірки та погодження документів від фермерського господарства. Громадське обговорення триватиме до 26 червня.

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