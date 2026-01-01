Дороги Волині поливають від спеки водою





Про це Оксана Михальчук.



З її слів, вперше підрядні підприємства виїхали поливати асфальт 24 липня. Наразі на дорогах працює два автомобілі. Вони здійснюють полив на ділянках з транспортними розв’язками, підходами до перехресть і світлофорами.



Наразі авто з поливом працюють на трасах міжнародного значення М-19 Доманово-Тереблече та М-07 Київ — Ковель — Ягодин, а також на дорозі національного значення Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне.



За потреби у періоди пікових температур дорожники також застосовуватимуть обробку поверхні доріг фрикційними матеріалами.



У зв'язку із підвищенням температури повітря на автодорогах Волині запроваджують сезонні обмеження руху вантажівок. Вони діють за температури повітря вище +28°C з 10:00 до 22:00 обмеження стосуються великовагових транспортних засобів з масою понад 24 тонни та навантаженням на понад 7 тонн.



За даними обласного гідрометеоцентру, на Волині утримується спекотна погода, а синоптики прогнозують подальше підвищення температури повітря найближчими днями. У таких умовах зростає ризик виникнення деформацій асфальтобетонного покриття на автомобільних дорогах державного значення, додала Оксана Михальчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На дорогах Волині для профілактики і захисту дорожнього покриття найбільш уразливі ділянки почали поливати водою.Про це Суспільному 25 червня розповіла речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури ВолиніЗ її слів, вперше підрядні підприємства виїхали поливати асфальт 24 липня. Наразі на дорогах працює два автомобілі. Вони здійснюють полив на ділянках з транспортними розв’язками, підходами до перехресть і світлофорами.Наразі авто з поливом працюють на трасах міжнародного значення М-19 Доманово-Тереблече та М-07 Київ — Ковель — Ягодин, а також на дорозі національного значення Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне.За потреби у періоди пікових температур дорожники також застосовуватимуть обробку поверхні доріг фрикційними матеріалами.У зв'язку із підвищенням температури повітря на автодорогах Волині запроваджують сезонні обмеження руху вантажівок. Вони діють за температури повітря вище +28°C з 10:00 до 22:00 обмеження стосуються великовагових транспортних засобів з масою понад 24 тонни та навантаженням на понад 7 тонн.За даними обласного гідрометеоцентру, на Волині утримується спекотна погода, а синоптики прогнозують подальше підвищення температури повітря найближчими днями. У таких умовах зростає ризик виникнення деформацій асфальтобетонного покриття на автомобільних дорогах державного значення, додала Оксана Михальчук.

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