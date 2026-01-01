Дороги Волині поливають від спеки водою
Сьогодні, 10:48
На дорогах Волині для профілактики і захисту дорожнього покриття найбільш уразливі ділянки почали поливати водою.
Про це Суспільному 25 червня розповіла речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури Волині Оксана Михальчук.
З її слів, вперше підрядні підприємства виїхали поливати асфальт 24 липня. Наразі на дорогах працює два автомобілі. Вони здійснюють полив на ділянках з транспортними розв’язками, підходами до перехресть і світлофорами.
Наразі авто з поливом працюють на трасах міжнародного значення М-19 Доманово-Тереблече та М-07 Київ — Ковель — Ягодин, а також на дорозі національного значення Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне.
За потреби у періоди пікових температур дорожники також застосовуватимуть обробку поверхні доріг фрикційними матеріалами.
У зв'язку із підвищенням температури повітря на автодорогах Волині запроваджують сезонні обмеження руху вантажівок. Вони діють за температури повітря вище +28°C з 10:00 до 22:00 обмеження стосуються великовагових транспортних засобів з масою понад 24 тонни та навантаженням на понад 7 тонн.
За даними обласного гідрометеоцентру, на Волині утримується спекотна погода, а синоптики прогнозують подальше підвищення температури повітря найближчими днями. У таких умовах зростає ризик виникнення деформацій асфальтобетонного покриття на автомобільних дорогах державного значення, додала Оксана Михальчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному 25 червня розповіла речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури Волині Оксана Михальчук.
З її слів, вперше підрядні підприємства виїхали поливати асфальт 24 липня. Наразі на дорогах працює два автомобілі. Вони здійснюють полив на ділянках з транспортними розв’язками, підходами до перехресть і світлофорами.
Наразі авто з поливом працюють на трасах міжнародного значення М-19 Доманово-Тереблече та М-07 Київ — Ковель — Ягодин, а також на дорозі національного значення Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне.
За потреби у періоди пікових температур дорожники також застосовуватимуть обробку поверхні доріг фрикційними матеріалами.
У зв'язку із підвищенням температури повітря на автодорогах Волині запроваджують сезонні обмеження руху вантажівок. Вони діють за температури повітря вище +28°C з 10:00 до 22:00 обмеження стосуються великовагових транспортних засобів з масою понад 24 тонни та навантаженням на понад 7 тонн.
За даними обласного гідрометеоцентру, на Волині утримується спекотна погода, а синоптики прогнозують подальше підвищення температури повітря найближчими днями. У таких умовах зростає ризик виникнення деформацій асфальтобетонного покриття на автомобільних дорогах державного значення, додала Оксана Михальчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дороги Волині поливають від спеки водою
Сьогодні, 10:48
РБ зводить військову інфраструктуру біля кордону з Україною: розвідка попереджає про підготовку до «розширення агресії»
Сьогодні, 10:13
У прикордонному з Білоруссю селі на Волині хочуть збудувати новий птахокомплекс: що кажуть місцеві жителі
Сьогодні, 09:47