Дороги Волині поливають від спеки водою

Дороги Волині поливають від спеки водою
На дорогах Волині для профілактики і захисту дорожнього покриття найбільш уразливі ділянки почали поливати водою.

Про це Суспільному 25 червня розповіла речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури Волині Оксана Михальчук.

З її слів, вперше підрядні підприємства виїхали поливати асфальт 24 липня. Наразі на дорогах працює два автомобілі. Вони здійснюють полив на ділянках з транспортними розв’язками, підходами до перехресть і світлофорами.

Наразі авто з поливом працюють на трасах міжнародного значення М-19 Доманово-Тереблече та М-07 Київ — Ковель — Ягодин, а також на дорозі національного значення Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне.

За потреби у періоди пікових температур дорожники також застосовуватимуть обробку поверхні доріг фрикційними матеріалами.

У зв'язку із підвищенням температури повітря на автодорогах Волині запроваджують сезонні обмеження руху вантажівок. Вони діють за температури повітря вище +28°C з 10:00 до 22:00 обмеження стосуються великовагових транспортних засобів з масою понад 24 тонни та навантаженням на понад 7 тонн.

За даними обласного гідрометеоцентру, на Волині утримується спекотна погода, а синоптики прогнозують подальше підвищення температури повітря найближчими днями. У таких умовах зростає ризик виникнення деформацій асфальтобетонного покриття на автомобільних дорогах державного значення, додала Оксана Михальчук.

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Теги: Волинь, спека, дороги
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