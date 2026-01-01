На Волині двоє людей опинилися в каналізаційному люці: є загибла

На Волині двоє людей опинилися в каналізаційному люці: є загибла
Трагедія трапилася вчора, 25 червня, у селі Романів Підгайцівської громади. Двоє людей опинилися в каналізаційному люці.

На місці події працювали рятувальники ДСНС, правоохоронці та медики.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, на жаль, жінка померла.

Чоловіка швидкою доставили у медичний заклад. Він перебуває в реанімації.

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Теги: Волинь, люк, люди
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