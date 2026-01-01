На Волині двоє людей опинилися в каналізаційному люці: є загибла





На місці події працювали рятувальники ДСНС, правоохоронці та медики.



Як розповіли



Чоловіка швидкою доставили у медичний заклад. Він перебуває в реанімації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія трапилася вчора, 25 червня, у селі Романів Підгайцівської громади. Двоє людей опинилися в каналізаційному люці.На місці події працювали рятувальники ДСНС, правоохоронці та медики.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, на жаль, жінка померла.Чоловіка швидкою доставили у медичний заклад. Він перебуває в реанімації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію