На Волині керівник райвідділу поліції вимагав 2,7 тисячі доларів у підприємця
Сьогодні, 12:05
Начальника районного відділу поліції Головного управління Нацполіції Волині підозрюють у корупційних діях.
З власних джерел «Силі правди» стало відомо, що йдеться про начальника Камінь-Каширського райвідділу В’ячеслава Мартинюка. За версією правоохоронців, він вимагав хабар із підприємця, який перевозив пальне.
Повідомлення про підозру поліцейському посадовцю Центр журналістських розслідувань «Сила правди» підтвердив у поінформованих джерелах, які побажали залишитися неназваними.
Як стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах, 23 червня представники Державного бюро розслідувань затримали начальника Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Волинській області В’ячеслава Мартинюка за підозрою у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.
Правоохоронці встановили, що керівник райвідділку вимагав гроші у підприємця-перевізника пального. Йдеться про 2,7 тисячі доларів на місяць (по 900 доларів з кожної із трьох цистерн), які начальник поліції начебто отримував через посередника.
В’ячеслав Мартинюк нині відсторонений від посади і перебуває під нічним домашнім арештом.
Триває розслідування.
Раніше цього тижня один із мешканців Камінь-Каширщини у соцмережі TikTok поширив запис розмови нібито з посадовцем поліції Мартинюком, у якому той у розв’язній манері розповідав, як може впливати на хід слідства.
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З власних джерел «Силі правди» стало відомо, що йдеться про начальника Камінь-Каширського райвідділу В’ячеслава Мартинюка. За версією правоохоронців, він вимагав хабар із підприємця, який перевозив пальне.
Повідомлення про підозру поліцейському посадовцю Центр журналістських розслідувань «Сила правди» підтвердив у поінформованих джерелах, які побажали залишитися неназваними.
Як стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах, 23 червня представники Державного бюро розслідувань затримали начальника Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Волинській області В’ячеслава Мартинюка за підозрою у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.
Правоохоронці встановили, що керівник райвідділку вимагав гроші у підприємця-перевізника пального. Йдеться про 2,7 тисячі доларів на місяць (по 900 доларів з кожної із трьох цистерн), які начальник поліції начебто отримував через посередника.
В’ячеслав Мартинюк нині відсторонений від посади і перебуває під нічним домашнім арештом.
Триває розслідування.
Раніше цього тижня один із мешканців Камінь-Каширщини у соцмережі TikTok поширив запис розмови нібито з посадовцем поліції Мартинюком, у якому той у розв’язній манері розповідав, як може впливати на хід слідства.
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