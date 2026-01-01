На Волині керівник райвідділу поліції вимагав 2,7 тисячі доларів у підприємця

На Волині керівник райвідділу поліції вимагав 2,7 тисячі доларів у підприємця
Начальника районного відділу поліції Головного управління Нацполіції Волині підозрюють у корупційних діях.

З власних джерел «Силі правди» стало відомо, що йдеться про начальника Камінь-Каширського райвідділу В’ячеслава Мартинюка. За версією правоохоронців, він вимагав хабар із підприємця, який перевозив пальне.

Повідомлення про підозру поліцейському посадовцю Центр журналістських розслідувань «Сила правди» підтвердив у поінформованих джерелах, які побажали залишитися неназваними.

Як стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах, 23 червня представники Державного бюро розслідувань затримали начальника Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Волинській області В’ячеслава Мартинюка за підозрою у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.

Правоохоронці встановили, що керівник райвідділку вимагав гроші у підприємця-перевізника пального. Йдеться про 2,7 тисячі доларів на місяць (по 900 доларів з кожної із трьох цистерн), які начальник поліції начебто отримував через посередника.

В’ячеслав Мартинюк нині відсторонений від посади і перебуває під нічним домашнім арештом.

Триває розслідування.

Раніше цього тижня один із мешканців Камінь-Каширщини у соцмережі TikTok поширив запис розмови нібито з посадовцем поліції Мартинюком, у якому той у розв’язній манері розповідав, як може впливати на хід слідства.

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Теги: поліція, Волинь, хабар, начальник
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