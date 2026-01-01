Чистили каналізаційну яму та отруїлися: у поліції повідомили деталі трагедії на Волині

Чистили каналізаційну яму та отруїлися: у поліції повідомили деталі трагедії на Волині
Поліція з’ясовує обставини нещасного випадку у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора ввечері до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок у селі Романів Луцького району.

Попередньо встановлено, що жінка 1996 року народження під час чищення каналізаційної ями отруїлася токсичними випарами та втратила свідомість. На допомогу їй прийшов сусід, 1972 року народження, однак йому також стало зле.

На місці працювали медики екстреної медичної допомоги. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати жінку не вдалося. Чоловіка госпіталізували.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ( з приміткою нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини нещасного випадку.


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Теги: Волинь, каналізаційний люк, поліція
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