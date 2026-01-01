В окупованій Керчі уражені два російські судна, — СБУ

В окупованій Керчі уражені два російські судна, — СБУ
Воїни «Альфи» СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу «Затока» в тимчасово окупованій Керчі. Також були уражені засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки.

Про це повідомили в СБУ.

Під час спецоперації безпілотники СБУ вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 «Волга» та «Вятка», а також по вантажопасажирському порому «Петропавловск», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа.

«Волга» та «Вятка» будувалися для міноборони рф. Їхнє призначення — розгортання системи гідроакустичного спостереження «Гармонія» для підводної військової розвідки. Крім того, вони можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів.

Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.

Системна робота СБУ з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє ворога можливості використовувати півострів як логістичний і військовий хаб. Знищення засобів ППО відкриває шлях для нових високоточних ударів, а виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури підриває спроможності окупантів забезпечувати своє угруповання.

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Теги: Росія, війна
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