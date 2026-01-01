У Луцьку облаштовують майданчик для пляжного волейболу





Роботи розпочалися цього тижня, розповів у коментарі Олександр Радченко.



«Ми хочемо розвивати пляжний волейбол серед студентів університету. Цей вид спорту стає дедалі популярнішим, а наявність власного майданчика дозволить якісніше організувати тренувальний процес», — зазначив він.



Нині на території вже завершують облаштування площини майданчика. Його розміри відповідатимуть стандартам пляжного волейболу: ігрове поле становитиме 8×18 метрів, а разом із вільними зонами — приблизно 12×21 метр.



Найближчим часом на об’єкті планують встановити стійки для сітки. Після застигання бетону майданчик буде готовий до тренувань.



Потому там встановлять огорожу, очистять територію з боку річки Сапалаївки від зайвих дерев і гілля та встановлять лавки для глядачів.



Попередньо тренування на новому майданчику стартують уже з наступного тижня.



Спершу ним користуватимуться студенти університету, однак згодом простір також можна буде орендувати всім охочим. Умови оренди наразі ще невідомі.



Проєкт реалізовують меценати, які підтримали розвиток цього виду спорту, кажуть в університеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля стадіону Волинського національного університету імені Лесі Українки (вул. Сергія Тимошенка, 30) триває облаштування майданчика для пляжного волейболу.Роботи розпочалися цього тижня, розповів у коментарі misto.media доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури, головний тренер волейбольних команд університету«Ми хочемо розвивати пляжний волейбол серед студентів університету. Цей вид спорту стає дедалі популярнішим, а наявність власного майданчика дозволить якісніше організувати тренувальний процес», — зазначив він.Нині на території вже завершують облаштування площини майданчика. Його розміри відповідатимуть стандартам пляжного волейболу: ігрове поле становитиме 8×18 метрів, а разом із вільними зонами — приблизно 12×21 метр.Найближчим часом на об’єкті планують встановити стійки для сітки. Після застигання бетону майданчик буде готовий до тренувань.Потому там встановлять огорожу, очистять територію з боку річки Сапалаївки від зайвих дерев і гілля та встановлять лавки для глядачів.Попередньо тренування на новому майданчику стартують уже з наступного тижня.Спершу ним користуватимуться студенти університету, однак згодом простір також можна буде орендувати всім охочим. Умови оренди наразі ще невідомі.Проєкт реалізовують меценати, які підтримали розвиток цього виду спорту, кажуть в університеті.

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