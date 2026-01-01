На Волині підліток випадково зіштовхнув з мосту чотирирічну дитину





Про це йдеться у постанові Турійського районного суду, пишуть



Трагедія сталася 2 квітня близько 18-ї години у селі Селець Ковельського району. Малолітній хлопчик під час переходу річки Турії зіштовхнув з мосту в воду чотирирічну дитину, внаслідок чого та потонула.



За матеріалами справи, жінка грубо порушила вимоги статті 150 Сімейного кодексу України щодо належного виховання та контролю за поведінкою дитини. Ба більше, оскільки волинянку протягом року вже притягували до адмінвідповідальності за ухилення від виконання обов’язків щодо виховання неповнолітніх дітей, цього разу справу кваліфікували за ч. 2 ст. 184 КУпАП.



Під час суду матір свою вину повністю визнала, розкаялася та просила суворо не карати. Також додала, що більше уваги приділятиме вихованню сина і докладе усіх зусиль, аби такого не повторилося. Зі слів жінки, наразі син перебуває під спостереженням дитячого психіатра.



Зауважимо, у травні, згідно з постановою суду, було закрито кримінальне провадження у цій справі.



З огляду на вказане, враховуючи характер вчиненого правопорушення та особу порушниці, яка має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, працює, має посередню характеристику за місцем проживання, суддя повважав, що в цьому випадку стосовно жінки слід застосувати адміністративне стягнення.



Тож волинянка має сплатити 1700 гривень штрафу та 665 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили матір трьох дітей, через необережність сина якої загинула маленька дитина.Про це йдеться у постанові Турійського районного суду, пишуть Волинські новини Трагедія сталася 2 квітня близько 18-ї години у селі Селець Ковельського району. Малолітній хлопчик під час переходу річки Турії зіштовхнув з мосту в воду чотирирічну дитину, внаслідок чого та потонула.За матеріалами справи, жінка грубо порушила вимоги статті 150 Сімейного кодексу України щодо належного виховання та контролю за поведінкою дитини. Ба більше, оскільки волинянку протягом року вже притягували до адмінвідповідальності за ухилення від виконання обов’язків щодо виховання неповнолітніх дітей, цього разу справу кваліфікували за ч. 2 ст. 184 КУпАП.Під час суду матір свою вину повністю визнала, розкаялася та просила суворо не карати. Також додала, що більше уваги приділятиме вихованню сина і докладе усіх зусиль, аби такого не повторилося. Зі слів жінки, наразі син перебуває під спостереженням дитячого психіатра.Зауважимо, у травні, згідно з постановою суду, було закрито кримінальне провадження у цій справі.З огляду на вказане, враховуючи характер вчиненого правопорушення та особу порушниці, яка має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, працює, має посередню характеристику за місцем проживання, суддя повважав, що в цьому випадку стосовно жінки слід застосувати адміністративне стягнення.Тож волинянка має сплатити 1700 гривень штрафу та 665 гривень судового збору.

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