Україна з російського полону повернула ще 160 військових





Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.



Серед звільнених військовослужбовці Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.



115 із них воювали в Маріуполі, зокрема, на «Азовсталі». Також звільнені боронили Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.



Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому — 66.



Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи та вирушать на реабілітацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 160 українських військових, які перебували в полоні з 2022 року.Про це повідомили президент Українита Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.Серед звільнених військовослужбовці Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.115 із них воювали в Маріуполі, зокрема, на «Азовсталі». Також звільнені боронили Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому — 66.Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи та вирушать на реабілітацію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію