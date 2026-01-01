Україна з російського полону повернула ще 160 військових
Сьогодні, 15:23
Україна та росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 160 українських військових, які перебували в полоні з 2022 року.
Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Серед звільнених військовослужбовці Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
115 із них воювали в Маріуполі, зокрема, на «Азовсталі». Також звільнені боронили Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.
Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому — 66.
Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи та вирушать на реабілітацію.
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Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Серед звільнених військовослужбовці Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
115 із них воювали в Маріуполі, зокрема, на «Азовсталі». Також звільнені боронили Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.
Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому — 66.
Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи та вирушать на реабілітацію.
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