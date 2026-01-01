На Волині прогнозують спеку до +39 градусів

Синоптики попередили волинян про спеку, яка сягатиме 34-39° градусів. Температурний пік очікується 28 і 29 червня.Про це 26 червня повідомили в обласному центрі гідрометеорології.Зі слів синоптиків, спека на Волині буде через поширення жаркого повітря з північних районів Африки, через Південну та Центральну Європу.Метеорологи також зазначили, що сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту і негативно впливати на життєдіяльність населення.якомога менше перебувати на сонці, особливо з 11 до 16 години;використовувати сонцезахисні креми з SPF не менше 30. Його треба наносити за 30 хвилин перед виходом на вулицю;бути уважними біля водойм, адже там отримати опіки легше;обирати легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом, вдягати сонцезахисні окуляри і капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию. Варто також уникати соляріїв;пити більше води. Уникати рідин, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини, та занадто холодних напоїв, які можуть викликати судоми шлунка;рідше використовувати плиту та духову шафу, уникати жирної та гарячої їжі;зменшити об’єм фізичних вправ під час спеки.