На Харківщині загинув лучанин Олександр Радивонік

На Харківщині загинув лучанин Олександр Радивонік
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади.

"Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин Олександр Радивонік.

Радивонік Олександр Анатолійович (20.03.1982 року народження) загинув 24 червня 2026 року біля населеного пункту Гороховатка Ізюмського району Харківської області під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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