Перебували в неволі ще з 2022 року: трьох волинян звільнили з російського полону
Сьогодні, 16:16
Сьогодні з російського полону повернулися додому 160 українських захисників. Серед них - троє волинян. Усі вони перебували в неволі ще з 2022 року.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
Серед звільнених - військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони боронили Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.
"Серед звільнених волинян:
Андрій Кулініч, 1996 року народження, із села Іванівка;
Павло Літвін, 1999 року народження, із села Гірка Полонка;
Олександр Пришко, 1990 року народження, із села Тарасове.
Дякуємо Президентові України та всій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей додому", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
Серед звільнених - військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони боронили Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.
"Серед звільнених волинян:
Андрій Кулініч, 1996 року народження, із села Іванівка;
Павло Літвін, 1999 року народження, із села Гірка Полонка;
Олександр Пришко, 1990 року народження, із села Тарасове.
Дякуємо Президентові України та всій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей додому", - йдеться в повідомленні.
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