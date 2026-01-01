Перебували в неволі ще з 2022 року: трьох волинян звільнили з російського полону

Сьогодні з російського полону. Серед них - троє волинян. Усі вони перебували в неволі ще з 2022 року.Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.Серед звільнених - військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони боронили Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках."Серед звільнених волинян:Дякуємо Президентові України та всій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей додому", - йдеться в повідомленні.