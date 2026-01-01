Перебували в неволі ще з 2022 року: трьох волинян звільнили з російського полону

Перебували в неволі ще з 2022 року: трьох волинян звільнили з російського полону
Сьогодні з російського полону повернулися додому 160 українських захисників. Серед них - троє волинян. Усі вони перебували в неволі ще з 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.

Серед звільнених - військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони боронили Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

"Серед звільнених волинян:

Андрій Кулініч, 1996 року народження, із села Іванівка;

Павло Літвін, 1999 року народження, із села Гірка Полонка;

Олександр Пришко, 1990 року народження, із села Тарасове.

Дякуємо Президентові України та всій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей додому", - йдеться в повідомленні.

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Теги: полон, волиняни
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